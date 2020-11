Avec 90 voix pour, le Conseil de Paris a adopté un vœu appelant à la reconnaissance du Haut-Karabakh

Sur proposition de l’Exécutif, du groupe Paris en commun, du groupe Communiste et Citoyen, du groupe Génération.s, du Groupe Indépendants et Progressistes, du groupe Modem, démocrates et Écologistes, le Conseil de Paris vient d’adopter un vœu appelant à la reconnaissance du Haut-Karabagh. L’instance politique de la capitale française a voté plusieurs mesures venant en aide aux Arméniens sur place, envoyant une aide supplémentaire de 50 000 € via le Fonds arménien et en formant le vœu que la République d’Artsakh soit reconnue par la France.

Ce voeu courageux et historique a été adopté à 90 voix pour, 43 conseillers s’étant abstenus. Il semble d’ores et déjà énerver l’ambassade d’Azerbaïdjan en France puisqu’elle aurait prévenu qu’« un tel vote ne pourrait rester sans conséquence pour les relations bilatérales ».

L'ambassade d'Azerbaïdjan en 🇨🇵 très énervée par le projet de vote d'1 vœu du Conseil de #Paris pour que soit reconnue la République d'#Artsakh, en soutien aux #Arméniens. Elle menace, même : "un tel vote ne pourrait rester sans conséquence pour les relations bilatérales 🇦🇿-🇨🇵" — J-Christophe Buisson (@jchribuisson) November 18, 2020

« Nous avons accompli un acte très important », a félicité la maire de la capitale, Anne Hidalgo, louant les différents groupes politiques qui, au-delà des clivages politiques, se sont associés face à l’urgence. Avant le vote, elle avait pris la parole pour remercier notamment le travail à ce sujet de son adjoint en charge des Relations internationales et de la Francophonie, le conseiller Arnaud Ngatcha (qui a utilisé dans l’enceinte de l’Hôtel de ville des mots très forts, nommant l’agresseur - l’Azerbaïdjan soutenu par la Turquie - et la violation massive des droits humains, rappelant la situation humanitaire dramatique, les victimes civiles et la détresse du peuple arménien), d’Alexis Govciyan et d’Anouch Toranian, cette dernière revenant d’un voyage en Arménie où elle a porté, au nom de la maire, « un certain nombre de messages à nos amis ».

Merci au #ConseildeParis d’avoir voté le vœu que j'ai présenté au nom de @GroupePEC @EluesPCFParis @Elu_e_sParisGen @Independants75 @MoDem_Paris invitant la France à reconnaître la République d’Artsakh pour la protection des populations arméniennes du Haut-Karabagh @Anne_Hidalgo pic.twitter.com/59kAzR69ah — Arnaud Ngatcha (@ANgatcha9) November 18, 2020

Aujourd’hui, le #ConseildeParis a envoyé un message fort à l’Arménie en votant un voeu de soutien et de demande de reconnaissance du Haut Karabakh. À travers ce voeu, ce sont les valeurs de la République et de la France que nous faisons vivre 🇦🇲 🇫🇷 ⁦@AGovciyan⁩ pic.twitter.com/Y5vlznUZtA — Groupe Indépendants et Progressistes Paris (@Independants75) November 18, 2020

Anne Hidalgo va donc demander au gouvernement français de lever l’interdiction faite aux collectivités territoriales d’entretenir des relations avec le Haut-Karabagh, autorisant ces dernières à coopérer avec cette République du Caucase dans le cadre de l’aide humanitaire. « J’écrirai au ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, invitant la France à reconnaître la République d’Artsakh et mettre en place une coopération avec le Haut-Karabagh pour venir en aide à une région qui nous est chère », a déclaré la fidèle Anne Hidalgo.

Pourquoi chère ? Parce que l’Arménie, « pays amie », est une enclave « où vivent les valeurs qui sont aussi celles de notre République ». Il faut donc soutenir l’Arménie dans cette épreuve, et « ne pas se réveiller trop tard », a prévenu la femme politique. Et ce pour éviter que des haines ne se réveillent, des haines « qui ne sont pas mortes puisque le génocide n’est toujours pas reconnu par la Turquie. » C’est donc important, non seulement pour la communauté arménienne, « mais aussi sur le terrain de la défense de nos valeurs démocratiques ».

Le #ConseilDeParis a voté plusieurs mesures venant en aide aux Arméniens du Haut-Karabagh, terriblement éprouvés après des semaines de conflit, en formant le vœu que la République d'Artsakh soit reconnue. Une aide supplémentaire de 50.000 € sera versée via le @fondsArmenienF. pic.twitter.com/hXw9DyuHBM — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) November 18, 2020

La maire socialiste a également annoncé que, comme en 2015, elle allait organiser un voyage dès que possible. « Je proposerai à une délégation du Conseil de Paris de venir - probablement début 2021 - pour travailler à une coopération avec Erevan, et avec le Haut-Karabagh », a promis Anne Hidalgo.

A noter qu’avant le vote, Catherine Dumas (groupe Changer Paris) a souhaité prendre la parole car ce voeu lui posait un « problème moral et politique ». En effet, a-t-elle expliqué, la France est une puissance médiatrice dans ce conflit : ce mandat impose donc, selon elle, une exigence d’impartialité. Or, « la ville de Paris n’a pas à se substituer à l’Etat », a-t-elle scandé, expliquant donc pourquoi son groupe ne prendrait pas part au vote car il considérait que ce n’était pas du ressort du Conseil de Paris de s’exprimer sur la reconnaissance de l’Artsakh. Un argument balayé par Anne Hidalgo elle-même : il ne s’agit pas ici de directement reconnaître, mais bien de demander à la reconnaissance de cette République par la France. Et ça, ça relève de ses compétences en tant que maire de Paris, a-t-elle assuré.

Je regrette que le @GpeChangerParis n'ait pas eu le courage de prendre part au vote... arguant de l'impératif de neutralité.

Être neutre face à la barbarie, aux crimes de guerre et à la violation des droits de l'homme, c'est choisir son camp.

Nous ne l'oublierons pas. — Anouch Toranian (@AnouchToranian) November 18, 2020

Rémi Féraud (sénateur socialiste et président du groupe Paris en Commun au Conseil de Paris) a également tenu à s’exprimer, faisant part de son « étonnement devant l’intervention de Catherine Dumas car, au Sénat, nous allons agir probablement dans le même sens pour montrer notre attachement à l’Arménie, au delà des clivages politiques », a-t-il rappelé. Ce vote lui semblait donc bien conforme aux valeurs de la ville de Paris, et il a dit être « fier de voter ce voeu aujourd’hui », d’autant que cela pourra éviter à l’avenir, le pense-t-il et l’espère-t-il, de nouveaux massacres ethniques.

