Tbilissi, 18 nov 2020 (AFP) - Le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo a

apporté mercredi son soutien à la « souveraineté » de la Géorgie, au moment où

la Russie étend son influence dans le Caucase, ainsi qu’aux institutions

géorgiennes secouée par une crise post-électorale.

Le chef de la diplomatie américaine a rencontré à Tbilissi la présidente

Salomé Zourabichvili, le Premier ministre Guiorgui Gakharia et le ministre des

Affaires étrangères David Zalkaliani.

"Le secrétaire d’Etat veut souligner son soutien à la souveraineté de la

Géorgie", a dit à des journalistes qui l’accompagnent un haut responsable

américain, rappelant que « 20% du pays (est) occupé par les Russes », en

référence aux régions séparatistes d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud dont Moscou

a reconnu l’indépendance après la guerre de 2008.

"L’idée qu’il y a maintenant des troupes russes en Arménie, par choix, et

au Nagorny Karabakh en tant que soldats de maintien de la paix", juste au-delà

des frontières géorgiennes, "ajoute à cette dimension bien connue en Géorgie

depuis des siècles, mais ça les rend aussi plus déterminés à démontrer qu’ils

sont une démocratie tournée vers l’Occident", a ajouté un second responsable

américain.

Moscou a démontré son influence dans son pré carré du Caucase en imposant

un cessez-le-feu dans les combats entre Arménie et Azerbaïdjan au Nagorny

Karabakh.

Les Russes, qui disposaient déjà d’une base militaire en Arménie, vont

déployer 2.000 soldats de maintien de la paix pour cinq ans minimum au

Karabakh, région séparatiste d’Azerbaïdjan peuplée d’Arméniens.

Mike Pompeo devait aussi tenter d’apaiser en Géorgie les tensions

politiques nées des élections législatives du 31 octobre, remportées de

justesse par le parti au pouvoir, le Rêve géorgien. Les partis d’opposition

dénoncent un scrutin truqué, refusent d’entrer au parlement et réclament un

nouveau vote.

"Nous encourageons l’opposition à porter ses accusations devant le

processus légal que la Géorgie a bâti au cours des vingt dernières années", a

dit le second responsable américain, relevant toutefois l’absence de confiance

dans le système judiciaire et la commission électorale. "Menez ce combat pour

le changement au sein du Parlement, ne le boycottez pas", a-t-il ajouté.

Le chef de la diplomatie américaine n’a pas prévu de rencontrer les partis

d’opposition, à leur grand dam. Mais il devait s’entretenir avec des

représentants de la société civile sur le thème de la justice.

"On ne veut pas que le secrétaire d’Etat soit aspiré par les disputes

politiques intérieures« , a dit le premier responsable américain. »Il a calibré

ses rencontrer pour démontrer un soutien pas au sens politique, mais

simplement aux institutions, au gouvernement, à la Géorgie en tant que

partenaire diplomatique", a-t-il ajouté.

Mike Pompeo devait s’envoler dans l’après-midi pour Israël, prochaine étape

de sa tournée en Europe et au Moyen-Orient.