NIKOL, par Liliane Daronian et Vatché Demirdjian

Paris, le 17 novembre 2020

Ces quelques mots, pour exposer quelques unes des raisons pour lesquelles nous donnons notre soutien absolu au Premier Ministre d’Arménie, Nikol Pachinian. Nous allons démontrer en quoi ce soutien est déterminant, aussi bien vers l’intérieur, pour les Arméniens, que vers l’extérieur – pour le Monde.

Arrêtons-nous un instant sur un phénomène que nous observons actuellement en Arménie. Il consiste à transformer un être en bouc émissaire, voire en victime expiatoire. Dans le cas de l’Arménie, ce phénomène consiste à rendre une personne responsable de tous des maux subis pendant les semaines qui viennent de s’écouler : les assauts d’une coalition turco-azérie surarmée, épaulée par des mercenaires islamistes djihadistes, les morts et les réfugiés par milliers, les termes d’une défaite douloureuse, les choix stratégiques russes, l’abandon de l’Occident… Il faut que cette personne, responsable de l’échec collectif, porte tous les torts et disparaisse, qu’elle meurt pour nous sauver tous du malheur. Aux yeux de la multitude, l’on fait endosser ce rôle au Premier ministre, Nikol Pachinian.

Ce phénomène qui attise la haine brouille la vue. Cet aveuglement ne permet pas de voir et d’affronter la réalité : aucune réflexion géopolitique, aucune analyse… Rien.

L’assaut donné au siège du Gouvernement, à l’Assemblée nationale, aux logements des dirigeants politiques, les blessures infligées au Président de l’Assemblée nationale, les menaces de mort, sont autant d’attaques contre des institutions que la nation s’est donnée à elle-même, des attaques contre soi-même en quelque sorte. On ne veut pas voir l’ennemi réel, les relents d’un génocide, la solitude insupportable dans laquelle se trouve le peuple arménien. On n’analyse rien.

Parmi les personnes qui manifestent chaque jour, l’on peut comprendre ceux qui, dans cette guerre, ont perdu un être cher. Son corps n’a parfois pas encore été retrouvé. C’est alors la douleur qui guide la colère : « Mon fils serait mort pour rien ? »

D’autres, qui sont la majorité, sont les opposants politique, portés par leur désir de pouvoir ou plutôt de retour au pouvoir. Ainsi 17 organisations politiques, des plus modestes aux plus prospères, se sont agglomérées pour constituer une coalition dont le but est d’obtenir la démission du Premier Ministre. Chaque jour, les tenants de ces organisations, tiennent des discours enflammés : ils manipulent vaillamment la détresse de la nation.

Ces glorieux opposants sont connus de tous. Pour les plus importants, ils sont – chacun le sait - les tenants du pouvoir oligarchique post-soviétique dont les membres ont littéralement dévoré le bien commun et dont l’avidité n’a pas de mesure. Pendant des décennies, ils ont fait passer leurs intérêts personnels avant l’intérêt de la nation. Les conséquences de leur avidité seraient trop longues à décrire : retenons que nous leur devons une très forte émigration et surtout, pour ce qui nous préoccupe aujourd’hui, le détournement de moyens qui auraient dû servir à moderniser et à renforcer l’armée.

Nikol Pachinian est venu au pouvoir, il y a deux ans et demi, à la suite de ce que l’on a appelé la Révolution de Velours. Le but de cette Révolution a été de « réparer » la nation en interdisant que se perpétue un système de corruption qui gangrénait l’intégralité des sphères du pouvoir. Parallèlement, il a insufflé en chacun la confiance en soi, disant : oui, vous pouvez sortir de cette humiliation, vous êtes des citoyens libres, vous avez des droits, vous pouvez reconquérir votre dignité, le goût de la démocratie. Aussitôt après la Révolution, le changement était visible sur les visages comme dans les discours. Mais les deux ans et demi du pouvoir de Pachinian n’ont pas suffi à réparer les torts causés aux moyens dont l’armée aurait dû se doter.

Comment l’Arménie est-elle entrée en guerre ? Souvenons-nous. L’Arménie est entrée en guerre selon le vœu de tous. Cela s’est passé lors d’une séance à l ‘Assemblée nationale. Les députés – majorité comme opposants - étaient unanimes. Ils disaient : nous sommes acculés, nous sommes le dos au mur, nous devons arrêter l’offensive de l’Azerbaïdjan. Mais les députés de l’opposition ont la mémoire courte.

Le spectacle de cette opposition, la fragilisation du pouvoir en Arménie convient au génocidaire et le conforte. Il a manipulé les médias occidentaux, il a attisé la haine des islamistes, il a préparé l’attaque en une planification souterraine et méthodique. Erdogan, le sourire aux lèvres, en pleine euphorie – l’euphorie très particulière du génocidaire - se frotte les mains. Et avec lui les terroristes islamistes du monde entier.

Erdogan danse de joie pour une autre raison. Cette très belle démocratie naissante, de l’autre côté du Mont Ararat, avec des citoyens qui apprennent à respirer à fond, lui est intolérable. C’est pour lui une véritable provocation. Il danse de la voir se détruire. C’est cela un génocide non reconnu par celui qui l’a perpétré et qui jouit des terres et des biens qu’il a accaparés. Sa jouissance est sans limites.

La guerre contre l’Arménie et l’Artsakh, est une guerre de conquête que l’Islam politique mène contre la Civilisation (Comment appeler l’ensemble des peuples et des nations qui s’opposent au projet de l’Islamisme ? Ce n’est pas l’Occident seulement, c’est une entité imbriquée qui dépasse l’Occident. Nous nommons ici Civilisation – l’entité qui contre la Barbarie du XXIe siècle, incarnée par l’Islamisme, dont la direction est maintenant entre les mains de la Turquie génocidaire, celle d’Erdogan). On a pu dire que le terrorisme islamiste était en guerre contre l’Occident – et si l’acte d’un terroriste isolé est considéré par certain comme un acte de guerre, nous sommes ici dans le cadre d’une guerre classique avec une armée en ordre de marche et un armement sophistiqué. La présence de terroristes islamistes djihadistes dans les rangs de la coalition turco-azérie est centrale pour comprendre ce qui se passe. Que dire de cela ? Erdogan nous offre cette visibilité sur ses visées et celles de l’Islam politique. Sommes-nous aveugles ?

Alors en face, il faut agir et vite. D’abord, il faut coupler avec les forces russes une force d’interposition internationale, le plus vite possible.

Les pays du Groupe de Minsk doivent se remettre au travail, au plus haut niveau de leur représentation. Mais plus encore. Il faut élever un Mur, un nouveau mur face à la Barbarie. Il faut récupérer l’intégralité de l’Artsakh et élever un mur pour protéger le monde arménien, et à travers lui la Civilisation. Cette fois-ci se trouveront du même côté du mur les forces de l’OTAN dont la Turquie sera exclue, les forces de l’ONU, et dans une nouvelle alliance, la Russie et peut-être même la Chine.

Nous devons prendre conscience que l’ennemi a la maîtrise du temps. Il est dans un film en accéléré et nous dans un film au ralenti, image par image. L’ennemi avance à la vitesse de l’éclair parce qu’en face on n’a pas mesuré son pouvoir. Les spécialistes mettront, plus tard, des mots sur tout cela. Mais c’est maintenant qu’il faut agir. Non pour aider ces « pauvres Arméniens » à nouveau en but à ces « méchants Turcs ». Mais pour sauver la Civilisation parce qu’ « il n’y a pas d’après » comme dit la chanson.

Assez de la solitude du Premier Ministre Nikol Pachinian ! Il est aux avant-postes de la guerre pour la survie du peuple arménien, il est aux avant-postes de la guerre que doit mener la Civilisation contre la Barbarie. Lorsqu’il a été vers les Arméniens, il leur a fait comprendre qu’ils étaient capables de vouloir vivre libre. Il vient maintenant vers nous, vers moi, vers vous. Nous lui faisons confiance. Souvenez-vous, de Hrant Dink, ce journaliste arménien, directeur du journal bilingue, arménien et turc, Agos,assassiné, en 2007, à Istanbul. Lui aussi croyait que les gens pouvaient changer de l’intérieur.

En mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie, des conscrits de 18 – 19 ans, de leurs aînés venus les épauler, engageons-nous, engagez-vous vite. Il n’y a pas d’autre voie.

Pour Coopération Arménie, Liliane Daronian

Pour Diaspoarts, Vatché Demirdjian