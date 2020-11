Poutine affirme que l’arrivée de Nikol Pachinian n’a pas changé les relations entre le Russie et l’Arménie…même s’il s’entendait bien avec les anciens dirigeants Arméniens

Vladimir Poutine répondant à une question sur la chaîne de télévision russe Rossia 24 si la situation crée en Arménie n’a pas pour origine la position du président russe envers le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a affirmé que les rapports entre la Russie et l’Arménie restent inchangées.

« Je ne comprends pas leurs arguments. Sur nos relations mutuelles avec l’Arménie ces derniers temps je ne constate aucun changement depuis l’arrivée au pouvoir de Nikol Pachinian. Oui, j’avais de bons rapports avec les précédentes autorités arméniennes…mais cela n’a aucune influence sur les relations entre nos gouvernements car nos relations personnes sont basées sur la confiance mutuelle et sont constructives. C’est pour cela que ces remarques, je ne les comprends pas bien » dit Vladimir Poutine.

En Arménie, nombre de citoyens pensent que Nikol Pachinian l’homme de la Révolution de velours, n’est pas très apprécié par Vladimir Poutine en raisons d sa politique tournée vers l’Europe et l’occident. Et que le maître de la Russie ait ainsi voulu venger l’Arménie pour la position prise par Nikol Pachinian. Vladimir Poutine dément…tout en affirmant qu’il avait de bonnes relations avec les anciens dirigeants de l’Arménie.

Krikor Amirzayan