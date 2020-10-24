71 soldats de plus confirmés tués en repoussant l’agression azerbaïdjanaise

L’Armée de défense de l’Artsakh a publié les noms de 71 militaires tués lors de l’agression azerbaïdjanaise.

Davoyan Garik Garnik, né en 2000

Balyan Jirayr Levon, né en 1986

Hovhannisyan Arthur Arayik, né en 2001

Volontaire Grigoryan Vagharshak Armen, né en 1984

Sukiasyan Arman Artak, né en 2001

Isoyan Vazgen Karen, né en 2000

Tombulyan Sargis Hakob, né en 2000

Gasparyan Arthur Garik, né en 1987

Sedrakyan Rashid Ara, né en 2001

Volontaire Ghahramanyan Arthur Arkady, né en 1985

Volontaire Poghosyan Vrezh Andranik, né en 1992

Suleymanyan Borik Tital, né en 2002

Baghdasaryan Narek Artyom, né en 2002

Volontaire Yernjakyom en 1977

Ghazaryan Arsen Armen, né en 2001

Danoyan Sargis Aram, né en 2001

Bénévole Gabrielyan Nikolay Slavik, né en 1975

Abrahamyan Robert Sargis, né en 2000

Ghandilyan Garnik Karapet, né en 2001

Hovhannisyan Margar Vahan, né en 2001

Petrosyan Yeranos Roosevelt, né en 2002

Nazaryan Albert Eduard, né en 2001

Ghukasyan Gagik Vachik, né en 2000

Hakobyan Gor Haykasar, né en 1992

Julhakyan Volodya Grisha, né en 1989

Réserve Tigranyan Arayik Babken, né en 1998

Réserve Nersisyan Garik Seyran, né en 1978

Réserve Sofyan Karen Armenak, né en 1996

Réserve Alexanyan Arayik Lyova, né en 1978

Grigoryan Ernest Willen, né en 1974

Réserve Hakobyan Garnik Gagik, né en 1994

Réserve Amirjanyan Sasun Shura, né en 1988

Réserve Gevorgyan Edgar Hrachik, né en 1985

Réserve Gharibyan Baghdasar Armen, né en 1997

Réserve Alexanyan Arsen Artak, né en 1996

Réserve Semerjyan Harutyun Armen, né en 1997

Réserve Khachatryan Edgar Gevorg, né en 1986

Réserve Nalbandyan Vrezh Hovsep, né en 1978

Réserve Nalbandyan Vrezh Hovsep, né en 1978 Réserve Harutyunyan Hrayr Ruben, né en 1997

Réserve Grigoryan Narek Poghos, né en 1991

Réserve Mkhitaryan Gevorg Vahan, né en 1994

Réserve Harutyunyan Ludwig Armen, né en 1998

Militaire sous contrat Melkumyan David Roman, né en 1992

Volontaire Hakobyan Narek Styopa, né en 1991

Réserve Gharayan Garegin Eduard, né en 1972

Muradyan Grigor Arshavir, né en 2002

Vardanyan Vardan Volodya, né en 1962

Khachatryan Jivan Karen, né en 1992

Asryan Arman Mher, né en 1995

Petrosyan Mkhitar Arthur, né en 1993

Réserve Hayrapetyan Samvel Razmik, né en 1984

Arakelyan Artyom Tigran, né en 1997

Volontaire Sarukhanyan David Saro, né en 1996

Cholakyan Edgar Suren, né en 1999

Stepanyan Armen Arthur, né en 1997

Khachatryan Harutyun Armen, né en 1993

Hayriyan Aram Hamlet, né en 1978

Sargsyan Garush Sargis, né en 2000

Volontaire Movsisyan Nerses Petros, né en 1990

Ghukasyan Seryozha Mamikon, né en 1996

Avdishoev Ivan Vladimir, né en 2001

Alexanyan Anushavan Sosik, né en 1969

Hovhannisyan Narek Hovsep, né en 2001

Manukyan Radik Gagik, né en 2000

Réserve Arustamyan Mkhitar Mirzo, né en 1977

Diacre Petrosyan Narek Arkady, né en 1988

Mazmanyan Arthur Norayr, né en 2000

Shmavonyan Arzuman Shmavon, né en 2000

Mkrtavchenk 2000

Zohrabyan Artak Zarzand, né en 2001

Fidanyan Mher Minas, né en 1985