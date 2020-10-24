71 soldats de plus confirmés tués en repoussant l’agression azerbaïdjanaise
L’Armée de défense de l’Artsakh a publié les noms de 71 militaires tués lors de l’agression azerbaïdjanaise.
Davoyan Garik Garnik, né en 2000
Balyan Jirayr Levon, né en 1986
Hovhannisyan Arthur Arayik, né en 2001
Volontaire Grigoryan Vagharshak Armen, né en 1984
Sukiasyan Arman Artak, né en 2001
Isoyan Vazgen Karen, né en 2000
Tombulyan Sargis Hakob, né en 2000
Gasparyan Arthur Garik, né en 1987
Sedrakyan Rashid Ara, né en 2001
Volontaire Ghahramanyan Arthur Arkady, né en 1985
Volontaire Poghosyan Vrezh Andranik, né en 1992
Suleymanyan Borik Tital, né en 2002
Baghdasaryan Narek Artyom, né en 2002
Volontaire Yernjakyom en 1977
Ghazaryan Arsen Armen, né en 2001
Danoyan Sargis Aram, né en 2001
Bénévole Gabrielyan Nikolay Slavik, né en 1975
Abrahamyan Robert Sargis, né en 2000
Ghandilyan Garnik Karapet, né en 2001
Hovhannisyan Margar Vahan, né en 2001
Petrosyan Yeranos Roosevelt, né en 2002
Nazaryan Albert Eduard, né en 2001
Ghukasyan Gagik Vachik, né en 2000
Hakobyan Gor Haykasar, né en 1992
Julhakyan Volodya Grisha, né en 1989
Réserve Tigranyan Arayik Babken, né en 1998
Réserve Nersisyan Garik Seyran, né en 1978
Réserve Sofyan Karen Armenak, né en 1996
Réserve Alexanyan Arayik Lyova, né en 1978
Grigoryan Ernest Willen, né en 1974
Réserve Hakobyan Garnik Gagik, né en 1994
Réserve Amirjanyan Sasun Shura, né en 1988
Réserve Gevorgyan Edgar Hrachik, né en 1985
Réserve Gharibyan Baghdasar Armen, né en 1997
Réserve Alexanyan Arsen Artak, né en 1996
Réserve Semerjyan Harutyun Armen, né en 1997
Réserve Khachatryan Edgar Gevorg, né en 1986
Réserve Nalbandyan Vrezh Hovsep, né en 1978
Réserve Nalbandyan Vrezh Hovsep, né en 1978 Réserve Harutyunyan Hrayr Ruben, né en 1997
Réserve Grigoryan Narek Poghos, né en 1991
Réserve Mkhitaryan Gevorg Vahan, né en 1994
Réserve Harutyunyan Ludwig Armen, né en 1998
Militaire sous contrat Melkumyan David Roman, né en 1992
Volontaire Hakobyan Narek Styopa, né en 1991
Réserve Gharayan Garegin Eduard, né en 1972
Muradyan Grigor Arshavir, né en 2002
Vardanyan Vardan Volodya, né en 1962
Khachatryan Jivan Karen, né en 1992
Asryan Arman Mher, né en 1995
Petrosyan Mkhitar Arthur, né en 1993
Réserve Hayrapetyan Samvel Razmik, né en 1984
Arakelyan Artyom Tigran, né en 1997
Volontaire Sarukhanyan David Saro, né en 1996
Cholakyan Edgar Suren, né en 1999
Stepanyan Armen Arthur, né en 1997
Khachatryan Harutyun Armen, né en 1993
Hayriyan Aram Hamlet, né en 1978
Sargsyan Garush Sargis, né en 2000
Volontaire Movsisyan Nerses Petros, né en 1990
Ghukasyan Seryozha Mamikon, né en 1996
Avdishoev Ivan Vladimir, né en 2001
Alexanyan Anushavan Sosik, né en 1969
Hovhannisyan Narek Hovsep, né en 2001
Manukyan Radik Gagik, né en 2000
Réserve Arustamyan Mkhitar Mirzo, né en 1977
Diacre Petrosyan Narek Arkady, né en 1988
Mazmanyan Arthur Norayr, né en 2000
Shmavonyan Arzuman Shmavon, né en 2000
Mkrtavchenk 2000
Zohrabyan Artak Zarzand, né en 2001
Fidanyan Mher Minas, né en 1985
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