Tous les services publics seront gratuits en Artsakh pendant un an

Le président de la République d’Artsakh, Arayik Harutyunyan, a convoqué une réunion de travail prolongée pour discuter des mécanismes de soutien de l’État à apporter à la population pour surmonter la situation sociale d’après-guerre.

Le Président a noté que dans la situation socio-économique difficile actuelle, le gouvernement doit prendre des mesures pour alléger le fardeau social de la population et rétablir le rythme de vie normal le plus rapidement possible.

Selon le Président, dans un premier temps, il y aura un certain nombre de programmes sociaux, en particulier, tous les services publics (gaz naturel, électricité, eau, etc.) seront gratuits pour la population pendant un an. Selon le programme, ces familles nécessiteuses, dont le revenu par habitant est inférieur au seuil de 60 000 drams recevront une aide financière appropriée.

Tous les citoyens qui ont perdu leur maison recevront une aide publique unique d’un montant de 300 000 drams par habitant. Et la restauration des maisons endommagées par la guerre commencera dans les prochains jours.

« Le gouvernement s’est engagé à résoudre les problèmes de logement de tous nos citoyens laissés sans abri d’ici quelques années, et d’ici là, l’État continuera à fournir une aide financière aux familles susmentionnées sous forme de compensation de loyer », a déclaré le président. .

Au cours de la réunion, un certain nombre de questions liées à l’aide financière à fournir à l’armée et à d’autres programmes sociaux ont été abordées.