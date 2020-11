De nouvelles colonnes de soldats de la paix russes ont été formées dans les aéroports arméniens pour marcher vers la zone du conflit au Haut-Karabagh

Le Ministère de la Défense de la Fédération de Russie continue de transférer des soldats de la paix russes dans la zone du conflit au Haut-Karabagh.

Le personnel et le matériel militaire, arrivant sur les aérodromes d’Arménie, après avoir été déchargés de l’avion, sont formés en colonnes pour les marches vers la zone du conflit au Haut-Karabagh.

Les hélicoptères Mi-8 et Mi-24 assurent leur couverture aérienne sur les routes des colonnes.

Au cours de la journée, à partir de l’aérodrome d’Oulianovsk-Vostochny, des avions Il-76 et An-124 de l’aviation de transport militaire des Forces aérospatiales russes ont effectué 22 vols. 64 véhicules automobiles et équipements spéciaux ont été livrés à l’Arménie : des véhicules blindés de transport de troupes, des camions tout-terrain, des camions-citernes et autres matériels et équipements de soutien technique.