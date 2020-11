Des unités de génie et de déminage sont transférées au Haut-Karabagh

L’avion Il-76 de l’aviation de transport militaire des Forces aérospatiales russe a effectué le transfert de l’aérodrome d’Oulianovsk-Vostochny au Haut-Karabagh du personnel militaire, de l’équipement spécial et de l’équipement de l’unité de génie de la brigade de maintien de la paix de la Région militaire Centre.



Dans la zone de conflit, les sapeurs effectueront des tâches de reconnaissance technique, de déminage du terrain, des routes et des objets. En outre, ils assureront la préparation et l’entretien des voies d’approvisionnement et d’évacuation, la purification de l’eau et d’autres tâches de soutien technique. Des chiens seront impliqués pour détecter et rechercher des objets explosifs.



Pour contrôler le cessez-le-feu et les hostilités, un contingent de maintien de la paix de la Fédération de Russie est déployé dans la zone du Conflit au Haut-Karabagh. Le contingent comprend 1960 militaires, 90 véhicules blindés de transport de troupes, 380 unités d’automobiles et de matériel spécial. La base du contingent russe est composée d’unités de la 15e brigade motorisée (maintien de la paix) de la Région militaire Centre.