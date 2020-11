Le making of : Au Karabakh, la guerre et le virus

Stepanakert - Le son métallique des rafales d’armes automatiques et le fracas des bombardements se sont tus au Nagorny Karabakh après six semaines d’une guerre éclair dans ce petit territoire montagneux à 5.000 km de Londres et 2.000 d’Istanbul, objet d’une dispute entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan depuis des siècles.

L’Azerbaïdjan a repris le contrôle d’une partie de ce territoire séparatiste qui lui avait échappé après un autre conflit sanglant entre 1988 et 1994. La guerre déclenchée le 27 septembre a opposé ses troupes à celles de l’Arménie, qui soutient cette terre peuplée essentiellement d’Arméniens. Les hostilités ont fait plus de 2.300 morts, mais le nombre de victimes est sans doute bien plus élevé, l’Azerbaïdjan taisant ses pertes militaires. Le président russe Vladimir Poutine a affirmé le 13 novembre que les combats avaient fait plus de 4.000 morts et 8.000 blessés.

A partir du 30, l’AFP a envoyé plusieurs équipes de reporters via Bakou en Azerbaïdjan, et Erevan, en Arménie. Il fallait être sur le terrain des deux côtés de la ligne de front. Treize journalistes s’y sont rendus au total : rédacteurs, photographes et vidéojournalistes.

La suite à lire ici : https://making-of.afp.com/au-karabakh-la-guerre-et-le-virus