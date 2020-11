Poutine espère un réglement définitif au conflit

Le président russe Vladimir Poutine a assuré hier que l’accord négocié par la Russie qui a mis fin à la guerre au Haut-Karabagh pourrait avoir jeté les bases d’une éventuelle résolution définitive du conflit arméno-azerbaïdjanais.

Poutine a mentionné l’accord du 9 novembre au cours d’un discours lors d’un sommet virtuel des dirigeants du Brésil, de la Chine, de la Russie, de l’Inde et de l’Afrique du Sud constituant le groupe des BRICS.

« Il est important que les accords mentionnés soient respectés, a-t-il dit. Les hostilités ont été complètement arrêtées et la situation se stabilise. Les conditions ont ainsi été créées pour une résolution à long terme et complète de la crise sur une base juste et dans l’intérêt des peuples azerbaïdjanais et arménien.

"Le fait que les hostilités se soient arrêtées et qu’il y ait un accord

pour débloquer toutes les voies de transport, rétablir les liens économiques,

c’est extrêmement important, et cela crée une bonne base pour normaliser les

relations à long terme", a déclaré M. Poutine à la télévision publique russe.

Le président russe a toutefois reconnu que "le statut final du Nagorny

Karabakh n’a pas été réglé" et que l’accord signé la semaine dernière entre

Erevan et Bakou ne fait que « préserver le statut quo » autour de cette région

disputée depuis des décennies.

« Oui, un tel problème existe », a poursuivi M. Poutine. "Ce qui va se passer

ensuite devra être décidé à l’avenir, ou par les futurs dirigeants, futurs

participants à ce processus« , a-t-il ajouté, estimant néanmoins que »les

conditions sont créées pour une vie normale" au Nagorny Karabakh.

Poutine, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et le président azerbaïdjanais Ilham Aliev ont conclu cet accord six semaines après le début de la guerre qui a tué des milliers de soldats des deux côtés.

L’Azerbaïdjan a accepté de mettre un terme aux opérations militaires offensives en échange d’un engagement arménien de se retirer d’ici la fin du mois de trois districts du Karabagh. Bakou a repris le contrôle de quatre autres districts, qui avaient été occupés par les forces arméniennes depuis le début des années 90, à savoir la dernière guerre.

L’accord de trêve prévoit également le déploiement dans la zone de conflit d’environ 2 000 soldats de la paix russes et le retour des réfugiés ainsi que des personnes déplacées à l’intérieur du pays. Il ne dit rien sur le statut futur du Karabagh, principale pomme de discorde.

L’accord introduit aussi une force russe de maintien de la paix au Nagorny

Karabakh, déjà déployée sur place depuis la semaine dernière.

Selon M. Poutine, la Turquie, soutien de Bakou et ennemie séculaire de

l’Arménie, sera également associée au processus de maintien de la paix via un

centre de contrôle conjoint avec la Russie, qui utilisera notamment des

drones, mais les soldats turcs ne seront pas présents au Nagorny Karabakh.

Erevan a indiqué qu’il continuerait de rechercher la reconnaissance internationale de la sécession de l’Artsakh de l’Azerbaïdjan. En revanche, Aliev a affirmé hier que Bakou n’accepterait même pas d’accorder au territoire arménien un statut d’autonomie.

La Russie a tenté pendant des décennies de négocier un règlement du conflit de l’Artsakh avec les États-Unis et la France, constituant les trois puissances mondiales coprésident le Groupe de Minsk de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.

Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo et le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian ont discuté du conflit du Karabagh lors de leur rencontre à Paris lundi. Selon un responsable du département d’État américain, ils ont reconnu le rôle de la Russie dans la fin des hostilités tout en convenant que Moscou devrait clarifier davantage les termes de l’accord de cessez-le-feu et le rôle de la Turquie dans sa mise en œuvre.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a précisé hier que Moscou était prêt à fournir de telles clarifications.