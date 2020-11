Pompeo salue l’accord mais appelle à une solution « durable »

Tbilissi, 17 nov 2020 (AFP) - Le chef de la diplomatie américaine Mike

Pompeo a « salué » mardi le cessez-le-feu conclu au Nagorny Karabakh entre

l’Arménie et l’Azerbaïdjan mais a appelé à reprendre les discussions "dès que

possible« pour parvenir à une solution politique »durable« . »Depuis le début des récentes hostilités, les Etats-Unis ont appelé à

mettre fin à la violence et ont condamné l’escalade militaire qui a provoqué

de nombreux décès, y compris parmi les civils", a dit dans un communiqué le

secrétaire d’Etat, arrivé dans la soirée à Tbilissi, en Géorgie voisine.

"Mettre fin aux récents combats n’est qu’une première étape vers un

règlement pacifique négocié dans le conflit du Nagorny Karabakh", a-t-il

toutefois ajouté. "Nous exhortons toutes les parties à reprendre les

discussions dès que possible" avec la Russie, la France et les Etats-Unis,

médiateurs dans le cadre du groupe dit de Minsk, "afin de rechercher une

solution politique durable et viable", sans recours à la force et dans le

respect de l’intégrité territoriale et du droit à l’autodétermination.

Une réunion des trois pays coprésidents du groupe de Minsk est prévue

mercredi à Moscou.

Le cessez-le-feu a été conclu le 9 novembre sous l’égide de la Russie. Cet

accord, très mal vécu côté arménien, souligne le rôle déterminant de Moscou

dans son pré carré caucasien, ainsi qu’une influence croissante dans la région

de la Turquie, soutien de Bakou, et des Occidentaux en perte de vitesse.

Après avoir armé et soutenu l’Azerbaïdjan face à l’Arménie, la Turquie sera

associée aux opérations de maintien de la paix, même si les contours de son

rôle restent flous et devront être négociés avec Moscou.

Un haut responsable américain qui voyage avec Mike Pompeo avait souligné

lundi qu’il restait "beaucoup de questions qui requièrent des précisions de la

part des Russes, concernant les paramètres de cet accord, et notamment le rôle

des Turcs".

Une préoccupation exprimée également mardi par le ministre français des

Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, qui en a parlé la veille avec Mike

Pompeo à Paris.

Par ailleurs, Washington a annoncé mardi un soutien humanitaire de cinq

millions de dollars en appui aux opérations du Comité international de la

Croix-Rouge et d’autres organisations pour venir en aide aux personnes

affectées par les combats.