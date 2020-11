Guy Teissier demande au gouvernement d’agir pour soutenir l’Artsakh

« Par votre volonté de rester neutre quoi qu’il en coûte, vous avez lâchement abandonné les Arméniens qui attendaient tant de nous », a déclaré le député Guy Teissier à propos du Haut-Karabagh, ce mardi 16 novembre, dans l’Hémicycle de l’Assemblée nationale lors des questions au gouvernement. Il a également dénoncé le cessez-le-feu signé entre l’Arménie, la Turquie et la Russie, une « aubaine pour les Turcs et les Russes ». Le ministre Jean-Yves Le Drian lui a répondu : « Ce cessez-le-feu était indispensable pour sauver des milliers de vies ».

Les vidéos des deux interventions ci-dessous :

#HautKaragh je dénonce le cessez-le-feu signé entre l'Arménie, la Turquie et la Russie, "aubaine pour les Turcs et les Russes". Le Monde libre a "lâchement abandonné les Arméniens" et je demande au @gouvernementFR d'agir pour soutenir l'#Artsakh.#DirectAN #QAG #RecognizeArtsakh pic.twitter.com/ae331SzGT1

— Guy Teissier (@guyteissier) November 17, 2020