Le livre « L’Arménie et les Arméniens de A à Z » de Corinne et Richard Zarzavatdjian, à acheter et aider l’Artsakh

Un livre-album magnifique ! Sorti début novembre chez Gründ, le livre « L’Arménie et les Arméniens de A à Z » de Corinne et Richard Zarzavatdjian est un petit chef-d’œuvre qu’il faut absolument lire si on s’intéresse à l’Arménie et aux Arméniens. Cet ouvrage que l’on peut commander à la Fnac, chez Amazon et dans les librairies ouvertes, fera un bon cadeau pour les fêtes de fin d’année. Par l’achat de ce livre vous ferez en plus un beau geste puisque les bénéfices de l’ouvrage en « droits d’auteur » sont destinés à l’aide humanitaire à la population de l’Artsakh (Haut-Karabagh). Merci Corinne et Richard pour votre action au profit des Arméniens de l’Artsakh.

Krikor Amirzayan