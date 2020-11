Aliev parle d’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan et interdit d’évoquer le statut du Haut-Karabagh…pour l’annexer ?

Après l’installation et le déploiement des forces russes chargées du maintien de la paix au Haut-Karabagh, le président-dictateur de l’Azerbaïdjan Ilham Aliev multiplie les provocations par des déclarations virulentes à l’encontre des Arméniens. Malgré la signature du traité de cession du conflit signé par l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Russie qui impose à l’Arménie et l’Azerbaïdjan une désescalade -même verbale- de la tension en vue de trouver un juste équilibre entre les parties en conflit, le dictateur de Bakou est de plus en plus exigeant. Ilham Aliev affirme maintenant lors d’une déclaration télévisée adressée au pays, que le statut du Haut-Karabagh -du moins ce qu’il reste encore aux Arméniens- on ne doit plus être évoqué. Et que l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan ne doit pas faire l’objet de discussion. Ce qui traduit veut dire que l’Azerbaïdjan continue d’avoir des visées maximalistes y compris sur la petite enclave du Haut-Karabagh qui reste encore aux mains des Arméniens…

Krikor Amirzayan