L’Arménie et l’Artsakh réunissent les preuves des violations des Droits de l’homme par l’Azerbaïdjan contre la population civile arménienne en Artsakh

Arman Tatoyan le responsable chargé des Droits de l’homme en Arménie et son collège Artak Beglaryan pour l’Artsakh en compagnie de la Baronne britannique Caroline Cox ont réuni les éléments prouvant les violations des Droits de l’homme par l’Azerbaïdjan contre la population de l’Artsakh et de l’Arménie. Les preuves et éléments de ces violations furent réunies et vont faire l’objet de dossiers d’accusation de l’Azerbaïdjan auprès des instances européennes des Droits de l’homme. En Artsakh lors de la réunion des derniers éléments comme preuves de ces faits, outre Arman Tatoyan, Artak Beglaryan et la Baronne Caroline Cox étaient présents des journalistes Arméniens et étrangers. Bakou devra répondre de ces accusations fondées sur des preuves irréfutables de ses crimes de guerre contre les soldats Arméniens ainsi que la population civile arménienne de l’Artsakh.

Krikor Amirzayan