Ardzroun Hovhannisyan l’ex-représentant du ministère arménien de la Défense agressé s’est adressé à la police

Ardzroun Hovhannisyan, l’ancien responsable du ministère arménien de la Défense qui présentait chaque soir le bilan de la journée de guerre en Artsakh est menacé. Il vient d’indiquer qu’il a fait depuis le 9 novembre l’objet de nombreuses menaces. « Jusqu’à présent je n’avais pas donné suite à ces nombreuses menaces. Mais hier soir deux individus ont tenté de m’agresser mais heureusement j’ai réussi à me défendre. Je n’ai peur de personne et je ne considère personne comme un ennemi. Mais parce que ces menaces continuent encore, parque que dans certains lieux on me poursuit, je suis obligé de m’adresser à la police » a écrit Ardzroun Hovhannisyan sur sa page facebook. Les raisons de ces attaques sont sans doute liées au dossier de guerre du Haut-Karabagh et la perte de milliers de soldats et des territoires. Dans ses rapports journalier Ardzroun Hovhannisyan se déclarait toujours triomphant et confiant en l’armée arménienne qui avait pourtant perdu tant d’hommes, des territoires…et Chouchi.

Krikor Amirzayan