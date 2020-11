C’est l’humoriste Alex Vizorek qui le présente par ces mots : « L’une des trop rares parties de l’Arménie que les Azéris n’ont pas voulu annexer »... C’est André Manoukian bien sûr qui, dans sa chronique bi-hebdomadaire intitulée « Le majeur et le mineur » et diffusée sur les antennes de France inter ce lundi 16 novembre dans l’émission Par Jupiter, n’a pas hésité à évoquer le Haut-Karabagh. Et ce alors que, la veille, il avait enregistré un concert en faveur de la population de l’Artsakh, via le Fonds arménien, qui sera diffusé en ligne le 27 novembre prochain.

Lors de cet événement, on retrouvera Alex Vizorek en joueur de cymbales / chanteur d’un jour, mais aussi, entre autres, les mélodies jazzys de Macha Gharibian. On a d’ailleurs pu entendre un morceau en arménien de cette dernière lors de la chronique d’André Manoukian, un morceau dans lequel un berger dit à sa bienaimée : « Je te cueillerai tous les œillets de la montagne », à quoi elle répond « Viens plutôt avec le feu de ton amour »... « Non mais ce sont des poètes là-bas dans le Haut-Karabagh », commentera le compositeur cosmique.

La chronique d’André Manoukian à réécouter sur France inter : https://www.franceinter.fr/emissions/la-chronique-d-andre-manoukian/la-chronique-d-andre-manoukian-16-novembre-2020

Réécouter l’intégralité de l’émission : https://www.franceinter.fr/emissions/par-jupiter/par-jupiter-16-novembre-2020