L’Union de Bienfaisance et Éducative Arménienne (UBEA) présente dans de nombreux pays est impliquée à travers de multiples opérations humanitaires sous l’égide du parti Hentchakian. Actuellement son action se déploie en Arménie où les besoins sont encore plus importants. L’UBEA a décidé de faire un don au Fonds Arménien de France pour aider et soutenir les populations réfugiées de l’Artsakh. « Nous nous devions d’être solidaires. Plus que jamais, les populations déplacées de l’Artsakh et l’Arménie ont besoin de nous. Notre force est dans notre unité ».

Merci pour ce soutien et cette aide précieuse à destination des populations de l’Artsakh. Le Fonds Arménien de France est fier d’envoyer en Arménie un don de 5 000 € de l’Union de Bienfaisance et Educative Arménienne (UBEA). Merci. Agissons tous ensemble. Vite !

🛒🇦🇲 | Découvrez les produits de « l’Union de Bienfaisance et Éducative Arménienne » (UBEA) jusqu’au 22 novembre à la Boutique Ephémère, 171 bis rue Paul Vaillant Couturier, Alfortville.