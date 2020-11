Un tribunal de Erevan libère une autre figure de l’opposition accusée de tentative de coup d’Etat

Après le leader du parti d’opposition Hayrenik, Atrhur Vanetsian, qui avait été arrêté pour suspicion de tentative de coup d’Etat visant à renverser par la force le gouvernement de N.Pachinian, voire à assassiner ce dernier, puis libéré, un tribunal de Erevan a décidé de relâcher une autre figure de l’opposition, Vahram Baghdasarian, haut responsable du Parti répûblicain d’Arménie (HHK) anciennement au pouvoir, qui avait été arrêté sous des chefs d’accusation similaires. V.Baghdasarian, Arthur Vanetsian, l’ancien chef du Service de sécurité nationale (SSN) de Pachinian passé à l’opposition, et Ashot Minasian, avaient été accusés de préparer l’assassinat du premier ministre Nikol Pachinian et de renverser son gouvernement après la défaite de l’Arménie dans la guerre contre l’Azerbaïdjan. Ils ont tous rejeté ces accusations comme politiquement motivées. Tous trois participent au vaste mouvement de protestation qui, à l’appel de 17 formations de l‘opposition, réclament par des manifestations quotidiennes depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 novembre, la démission de Pachinian accusé d’avoir trahi le pays en signant cet accord. Le tribunal de Erevan a refusé de donner au SSN l’autorisation de garder V .Baghdasarian en prison durant l’enquête relative à ce complot. A.Vanetsian, qui avait été arrêté une première fois jeudi, puis liberé pour être à nouveau arrêté, avait été libéré dans la soirée de dimanche sur décision d’un autre juge. A.Minasian quant à lui est resté en détention préventive. Le SSN affirmait samedi avoir trouvé d’importantes quantités d’armes dans une résidence lui appartenant. L’agence de sécurité a diffusé des extraits de conversations entre Minasian et Baghdasarian et un autre opposant, qui avaient été mis sur écoutes, et qui auraient accusé Pachinian d’avoir perdu a guerre et évoqué les moyens de le tuer ou de prendre le pouvoir. S’exprimant peu après cette diffusion, Baghdasarian a affirmé que les enregistrements avaient été manipulés et « extraits de leur contexte” par les enquêteurs. “Je n’ai rien à cacher et je clarifiera cela devant la cour”, a-t-il déclaré aux journalistes en rejoignant une autre manifestation anti-gouvernementale sur la place de la Liberté à Erevan plus tard dans la journée. Le HHK et le parti Hayrenik de Vanetsian figurent parmi les 17 groupes d’opposition qui ont lancé la campagne de protestation contre l’accord du 10 novembre.