Revue de la presse arménienne du 14 au 16 novembre 2020

Situation au Karabakh/ L’Azerbaïdjan a prolongé la date de retrait des troupes arméniennes de Karvatchar jusqu’au 25 novembre. 475 personnes déplacées sont retournées à Stepanakert depuis l’Arménie, accompagnées par des soldats de la paix russes. Auparavant, un groupe de 250 personnes évacuées était retourné à Stepanakert. Le processus d’échange des corps des victimes de la guerre du Haut-Karabakh a débuté sous la coordination de la mission russe de maintien de la paix et la participation du CICR et du Service d’État des situations d’urgence du Karabakh. Selon le Président de facto du Karabakh, les corps d’environ 150 soldats arméniens ont été récupérés dans la périphérie de Sushi et des centaines de corps sont toujours sur les champs de bataille. Selon les autorités, le nombre total de militaires arméniens tués dans la guerre a atteint 1434. Le gendre de l’ancien Président Serge Sarkissian, Mikayel Minasyan, a accusé Pachinian de cacher le nombre exact de victimes militaires arméniennes, déclarant que 4750 soldats étaient en réalité morts dans les combats avec l’Azerbaïdjan. Des photos circulent sur les réseaux sociaux, montrant comment les habitants du Karabakh démolissent, détruisent, brûlent leurs propres maisons et transfèrent les restes de leurs proches décédés des territoires qui seront prochainement transférés à l’Azerbaïdjan. Le Ministère russe des situations d’urgence a envoyé 30 spécialistes et un hôpital mobile pour effectuer une mission humanitaire au Karabakh.

Le SSN dit avoir empêché le meurtre de Pachinian et l’usurpation du pouvoir/ Le Service de sécurité nationale (SSN) a déclaré avoir empêché le meurtre de Pachinian et l’usurpation du pouvoir. Le SSN a révélé des cas d’acquisition et de possession illégale d’armes, de munitions et d’explosifs par un groupe d’individus à cette fin. Selon le SSN, « sur la base de soupçons directs », un certain nombre de personnes ont été arrêtées, dont le chef du parti « Patrie », Artur Vanetsyan, l’ancien député républicain, Vahram Baghdasaryan, un membre des Dachnak et le commandant du détachement de l’armée de Sisian, vétéran de la première guerre du Karabakh, le colonel Ashot Minasyan. La cour a libéré Vanetsyan et Baghdasaryan, mais a maintenu la détention de Minasyan.

Le MDD nie les informations sur la vente des armes aux groupes terroristes pro-Turcs en Syrie/ Le porte-parole du ministère arménien de la défense, Shushan Stepanyan a rejeté les informations diffusées sur Internet selon lesquelles le ministre Davit Tonoyan aurait été impliqué dans des ventes d’armes aux groupes terroristes pro-Turcs en Syrie. Selon elle, il s’agit de mensonge éhonté et d’une manipulation visant à discréditer le ministère. D’après elle, les documents en circulation sur lesquels se fonde cette thèse sont pour la plupart des faux.

Réunion du Président russe sur le Karabakh/ La presse rend compte de la réunion du Président russe sur le Karabakh. D’après les informations russes, le nombre de victimes du conflit du Karabakh, y compris les civils, a dépassé 4 000 et plus de 8 000 personnes ont été blessées. Un décret a été signé sur la création d’un centre humanitaire qui s’occupera du retour des réfugiés, de la reconstruction des infrastructures et favorisera la coopération entre Erevan et Bakou. Le service russe des frontières a placé cinq postes supplémentaires sur la fournière arménienne, dont deux à la frontière avec l’Iran. La Russie négocie avec l’Arménie et l’Azerbaïdjan pour lancer les travaux des organisations humanitaires internationales au Karabakh. Moscou a informé les États-Unis et la France des accords sur le Karabakh. Poutine a déclaré espérer que le mot « conflit » ne sera pas utilisé pour décrire la situation au Haut-Karabakh.

L’Arménie appelle l’Azerbaïdjan à respecter ses obligations au titre de la convention internationale/ Dans une lettre datée du 11 novembre, la République d’Arménie s’est adressée à la République d’Azerbaïdjan en faisant remarquer que les actions et les politiques adoptées au cours des dernières décennies sont en violation flagrante de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965. L’Arménie a appelé d’urgence l’Azerbaïdjan à cesser ses pratiques discriminatoires et autres violations continues à l’égard de l’Arménie et des Arméniens de souche. Elle a exhorté l’Azerbaïdjan à respecter ses obligations au titre de la Convention et a invité ce dernier à traiter ses violations de la Convention et leurs conséquences par le biais de négociations. « Si le gouvernement de l’Azerbaïdjan rejette l’invitation de l’Arménie ou ne répond pas à celle-ci dans le délai fixé, l’Arménie se réserve le droit de chercher à régler ce différend juridique conformément à la procédure établie dans la Convention ».

Poutine a souligné l’importance de l’entretien des monuments chrétiens au Karabakh/ Le Président russe a eu des conversations téléphoniques avec les dirigeants arménien et azerbaïdjanais. Parlant au Président azerbaïdjanais, Poutine a attiré son attention sur le fait que des églises et des monastères chrétiens étaient situés dans les zones qui sont rendues à l’Azerbaïdjan conformément à la déclaration tripartite. À cet égard, il a souligné l’importance d’assurer la préservation et la vie religieuse normale de ces sanctuaires. « Le président de l’Azerbaïdjan a fait preuve de compréhension à cet égard et a déclaré que la partie azerbaïdjanaise agirait conformément à ce principe ». Le chef du service de presse du Saint-Siège d’Etchmiadzine a déclaré que le monastère de Dadivank était déjà sous la protection des soldats de la paix russes et n’était pas en danger. Plus tôt, le Saint-Siège d’Etchmiadzine a publié une déclaration condamnant fermement le vandalisme récent par les Azerbaïdjanais de la cathédrale du Saint-Sauveur de Ghazanchetsots, dans la ville de Shushi. Il a appelé la communauté internationale et les organisations interreligieuses et interconfessionnelles à s’exprimer à ce sujet et à prendre les mesures appropriées pour mettre fin à ces actes barbares des autorités azerbaïdjanaises dans le Karabakh contre les monuments religieux et culturels et les manifestations d’humeur anti-arménienne. Le Conseil œcuménique des Églises a publié une déclaration à ce sujet et a demandé à l’UNESCO de protéger les sanctuaires du Karabakh. Le ministère arménien de l’éducation, de la science, de la culture et des sports s’était également adressé aux organisations internationales compétents pour prévenir immédiatement le vandalisme culturel. Le Ministère arménien des Affaires étrangères a également condamné l’acte de vandalisme de l’église Ghazanchetsots à Shushi.

Publication Facebook controversée de Pachinian ; démissions à la suite de cette publication/ Dans la nuit du 15 au 16 novembre, le Premier ministre a fait la publication Facebook suivante : « J’ai regardé des dizaines de vidéos de soldats du front aujourd’hui. Je suis étonné par la perspicacité des garçons. Les gars, vous avez raison. Je vous attends à Erevan. Pour enfin résoudre les problèmes de ceux qui pleurent sous les murs. Je suis fier de vous ». Cette publication a été largement perçue comme un appel à une guerre civile et a fait objet d’une ferme condamnation de l’Ombudsman arménien. Selon l’Ombudsman, ce post est particulièrement condamnable dans le contexte des vidéos publiées ces derniers jours avec la participation de personnes armées en uniforme militaire, contenant de la haine, des appels à la violence et des menaces de mort. « Il est évident que les soldats du front sont armés, et cette publication présuppose la mise en œuvre de ces appels et menaces, de la vengeance » a déclaré l’Ombudsman. A la suite de cette publication, la députée du parti au pouvoir Taguhi Tovmasyan a déclaré quitter le groupe parlementaire, deux autres députées progouvernementales, Lusine Badalyan et Gayane Abrahamyan, ont déclaré qu’elles renonceraient à leur mandat. En outre, Serge Sisserian, chef du cabinet du vice- Premier ministre Avinian, a également démissionné à la suite de cette publication. Irina Ghaplanyan, la vice-ministre de l’environnement a annoncé sur Facebook qu’elle avait présenté sa démission. Une chaine Telegram a entretemps déclaré que Pachinian mobilisait des gangs armés « Gardiens de la révolution » qui menaçaient ses opposants. Selon l’Ombudsman, un des députés du parti au pouvoir a reçu des menaces après avoir critiqué la publication de Pachinian.

Réactions internationales/ Le vice-ministre des Affaires étrangères d’Iran, Abbas Araghchi, a rejeté vendredi les rumeurs concernant la modification des routes de transit de l’Iran vers l’Arménie et l’Azerbaïdjan. En outre, le 14 novembre, le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) a pris pour cible les positions des groupes terroristes contre-révolutionnaires « de l’autre côté des frontières nord-ouest de notre pays », leur infligeant de lourdes pertes et des blessés. La représentante officielle du ministère russe des affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que malheureusement, les militants qui avaient été transférés au Karabakh n’ont pas disparu. « Nous supposons que cette question sera résolue, et toutes les parties intéressées par la paix dans cette région doivent faire des efforts pour la résoudre » a déclaré Zakharova. Elle a également réitéré qu’il n’y aurait pas d’unités de maintien de la paix turques dans le Haut-Karabakh. D’après elle, le centre russo-turc pour le contrôle du cessez-le-feu dans le Haut-Karabakh (cf. revue du 12 novembre 2020) fonctionnera exclusivement à distance, en utilisant des moyens techniques de surveillance objective, y compris des drones et d’autres technologies, qui permettent de déterminer la situation sur la ligne de contact et de déterminer quel camp respecte ou viole toutes les conditions de combat et de cessez-le-feu. Le Royaume-Uni a salué le fait que les dirigeants de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan ont convenu de mettre fin aux combats et a appelé toutes les parties à agir de manière responsable et de bonne foi pour permettre l’acheminement urgent de l’aide humanitaire. Le Royaume-Uni a réitéré son soutien au Groupe de Minsk de l’OSCE : « ses principes de Madrid constituent une base solide pour une résolution durable du conflit, et ses structures fournissent le cadre pour leur mise en œuvre ».

Interview de Pachinian/ Dans une interview à la télévision publique, Nikol Pachinian a souligné que la déclaration sur la fin de la guerre n’était pas un document politique de règlement du conflit et que les discussions diplomatiques devaient encore commencer. En ce qui concerne la déclaration de l’opposition selon laquelle il est encore temps d’annuler la déclaration, Pachinian a déclaré que son annulation signifierait mettre en danger 30 000 soldats arméniens. A la question de savoir pourquoi la question n’a pas été discutée au Parlement et avec l’opposition, Pachinian a déclaré qu’il était dans la logique de la gestion opérationnelle des opérations militaires. Quant aux accusations selon lesquelles les autorités n’avaient pas réussi à organiser correctement les activités pendant la guerre, Pachinian a déclaré qu’il y a de nombreux problèmes d’organisation pendant toutes les guerres. « Pendant cette guerre-là, il y a eu d’autres lacunes en termes d’organisation, notamment dans le cadre de la mobilisation ». A la question de savoir pourquoi la séance du Parlement n’a pas eu lieu alors que les forces de l’opposition voulaient la convoquer et discuter de la situation, Pachinian a déclaré qu’il ne pensait pas que cette question devrait être discutée dans un contexte émotionnel. Pachinian a évoqué les discussions selon lesquelles la Russie aurait fourni une meilleure assistance à la partie arménienne pendant la guerre, s’il y avait eu un autre gouvernement en Arménie, étant donné que les dirigeants actuels n’ont pas été en mesure d’assurer de bonnes relations avec la Russie. Selon lui, il ne s’agit pas des relations entre les autorités d’Arménie et de Russie, mais de la position de la Russie sur la question du Haut-Karabakh qui n’a aucunement changé au cours des 4,5 dernières années. À la question portant sur ses relations avec le Président russe, Pachinian a répondu que c’était de « très bonnes » relations de travail. Pachinian déclare qu’il existait des conceptualisations sur les questions qui seront discutées lors des négociations qui suivront la déclaration de fin de guerre. « Nous voulons, par exemple, que le chemin de fer Arménie-Iran passe par le Nakhitchevan. Nous parlons du déblocage des communications de transport » a déclaré Pachinian.

Proposition de déclarer le 22 novembre journée de commémoration/ Le Président, Armen Sarkissian, et le Catholicos, Karékine II, ont lancé un appel pour déclarer dimanche prochain, le 22 novembre, une journée de commémoration de tous les héros tombés pour la défense de la patrie et organiser un service commémoratif dans toutes les églises arméniennes du monde. Entretemps, des milliers de citoyens ont participé samedi à la cérémonie d’allumage des bougies en mémoire des soldats tombés. La cérémonie avait été organisée par les forces d’opposition.

117886 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 117886 cas de coronavirus dans le pays dont 75865 ont été guéris et 1788 patients sont décédés.

