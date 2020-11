Revue de la presse arménienne du 12 novembre 2020

La session parlementaire extraordinaire demandée par l’opposition n’a pas eu lieu/ Deux groupes de l’opposition parlementaire « Arménie prospère » et « Arménie lumineuse » avaient lancé le soir du 11 novembre un processus formel pour convoquer une session spéciale afin de discuter de la situation actuelle créée. « Arménie lumineuse » a également déclaré vouloir discuter aussi de la légalité de l’accord signé par le Premier ministre le 9 novembre (cf. revue du 10 novembre 2020). Les leaders de l’opposition ont appelé les membres du groupe parlementaire majoritaire, « Mon pas », à venir au Parlement afin que cette session spéciale puisse être convoquée. Sauf la vice-présidente du Parlement, Lena Nazaryan, aucun autre membre du groupe du parti au pouvoir ne s’est présenté au Parlement et la session n’a pas pu se réunir en raison de l’absence de quorum. Le groupe parlementaire « Mon pas » a publié plus tard une déclaration indiquant qu’il ne participerait à aucune session « visant à déstabiliser l’Arménie, mettant en danger le front militaire et la vie de ceux qui le tiennent ». Dans le même temps, avant de discuter de la légitimité de la déclaration, le parti au pouvoir a suggéré que l’opposition annonçait très clairement qu’elle était favorable à l’annulation de la médiation russe, au retrait des soldats de la paix russes de la ligne de contact et à la continuation de la guerre. « Après avoir fait cette déclaration, les forces d’opposition doivent présenter la feuille de route proposée pour la victoire dans la guerre qui reprend » a déclaré le groupe « Mon pas ».

Les chefs des partis d’opposition arrêtés par le SSN/ Malgré les tentatives de la police d’empêcher la manifestation, l’opposition a organisé sa manifestation annoncée pour demander la démission de Pachinian. La foule a chanté « Nikol traître ». Elle a également déclaré la création d’un « comité national du sauvetage ». Ishkhan Saghatelian, un dirigeant des Dachnak, a déclaré qu’ils donnaient à Pachinian jusqu’à minuit pour démissionner et fixaient le même délai à la majorité parlementaire pour convoquer une session spéciale, sinon, l’opposition présenterait ses mesures pour résoudre le problème d’ici le lendemain. Saghatelian a qualifié Pachinian de responsable de la guerre. Le chef du parti « Arménie prospère », Gagik Tsaroukian, a été arrêté et amené au Service de sécurité nationale (SSN) pendent la manifestation. Les autres chefs et représentants de plusieurs des partis d’opposition comme Artur Vanetsyan (« Patrie »), Artur Ghazinian (« Une Arménie »), Ishkhan Saghatelian (Dachnak), Gegham Manoukian (Dachnak), Eduard Shahmazanov (« Républicain ») etc. ont été convoqués et arrêtés par le SSN plus tard le soir. Le SSN a convoqué Serge Sarkissian (« Républicain »), mais la convocation de ce dernier a été rappelée. L’opposition a déclaré tenir une autre manifestation-marche aujourd’hui à 17h depuis le Matenadaran. Elle a mis en garde que les autorités pourraient couper Internet dans le pays. Le directeur de cabinet du Premier ministre, Eduard Aghajanyan, a quant à lui déclaré que les autorités ne permettraient pas « aux éléments criminels d’usurper le pouvoir » et qu’elles utiliseraient tous les outils juridiques pour atteindre cet objectif. Selon lui, les informations qui ont été publiées par le Premier ministre et d’autres responsables jusqu’à présent sur le Haut-Karabakh sont le maximum qui puisse être rendu public en ce moment.

Sur les soldats de la paix/ Le Ministre arménien de la Défense David Tonoyan a reçu le commandant de la brigade russe de maintien de la paix, le général lieutenant Rustam Muradov, qui est arrivé dans la zone de conflit du Haut-Karabakh pour surveiller le régime de cessez-le-feu. Tonoyan a remercié la partie russe pour l’organisation rapide de la mission de maintien de la paix et s’est déclaré prêt à fournir une assistance complète. Le Ministère russe de la Défense a fourni à la presse la carte du déploiement des soldats de la paix russes au Karabakh. Seize postes d’observation et deux itinéraires de patrouille de la police militaire seront établis dans le Haut-Karabakh. La zone contrôlée par les forces de maintien de la paix est divisée en deux zones : « Nord » et « Sud ». Des patrouilles régulières de la police militaire seront organisées dans deux districts, à Agdam et au nord de Martouni. Deux bataillons de fusiliers motorisés seront déployés à Stepanakert et à Martakert. Le chef de la principale direction opérationnelle de l’état-major général des forces armées russes, Sergey Rudskoy, a indiqué que les soldats de la paix sont armés de véhicules de combat blindés et de véhicules blindés Tigr et Taifun. Selon lui, les unités de police militaire patrouilleront le long de la ligne de contact des parties, escorteront les convois et les cargaisons. Rudskoy a également déclaré que les soldats de la paix russes stationnés dans la zone de conflit du Haut-Karabakh avaient déjà établi une communication directe avec les états-majors généraux des forces armées d’Arménie et d’Azerbaïdjan. Selon lui, une équipe de contrôle du combat, qui effectue une surveillance 24 heures sur 24, a été déployée à l’état-major général des forces armées russes. Selon Rudskoy, les seize postes sont chargés de la collecte d’informations sur les incidents liés aux violations du cessez-le-feu, du transfert immédiat de ces données au commandement des forces de maintien de la paix, ainsi que du maintien de la sécurité du trafic de transit et de la cessation des actions illégales contre les civils. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que les fonctions des soldats de la paix russes au Haut-Karabakh devaient encore être clarifiées, car la déclaration commune ne le précisait pas. Il a ajouté qu’il ne pouvait pas dire si la protection des sites culturels et religieux dans la région ferait partie de leurs fonctions ou non. La presse note l’inquiétude de la société quant à la préservation du patrimoine culturel dans les régions qui ont été cédées à l’Azerbaïdjan.

La Russie et la Turquie ont signé un mémorandum sur la création d’un centre commun pour contrôler le cessez-le-feu au Karabakh/ Les ministres de la défense russe et turc, Sergey Shoigu et Hulusi Akar, ont signé un mémorandum sur la création d’un centre commun pour contrôler le cessez-le-feu dans le Haut-Karabakh. Shoigu a noté que les accords conclus par les dirigeants de Russie, d’Azerbaïdjan et d’Arménie et l’introduction de soldats de la paix russes ont permis d’arrêter l’effusion de sang et de créer les conditions d’un retour à une vie pacifique. Selon lui, la présence de soldats de la paix russes assurera la stabilité dans la région, arrêtera le flux de réfugiés et facilitera leur retour dans leurs lieux de résidence. D’après lui, la décision de créer un centre de surveillance conjoint permettra de contrôler de manière fiable le respect de la cessation des hostilités par les parties et constituera une base solide pour le règlement de ce conflit de longue date. Le centre commun sera situé sur le territoire de l’Azerbaïdjan et collectera, résumera et vérifiera les informations sur le respect du cessez-le-feu. Le Centre sera l’organe chargé de traiter toutes les plaintes, questions ou problèmes liés aux violations des accords.

Les autorités de facto du Karabakh ont appelé les citoyens à retourner au Haut-Karabakh/ Le Président de facto du Karabakh, Arayik Harutyunyan, a appelé le peuple du Karabakh à se tenir à l’écart des soulèvements et des phénomènes politiques. Il les a appelés à retourner au Haut-Karabakh tout en indiquant qu’actuellement, ils n’avaient pas de décision finale sur leurs actions futures. Son porte-parole a ensuite appelé les résidents des régions de Kashatagh et de Shahumyan à ne pas déplacer leurs biens de leurs maisons. « Les concessions territoriales et les conditions annoncées n’ont pas été discutées avec les autorités du Karabakh » a déclaré le porte-parole en indiquant qu’après le lancement des discussions et l’obtention des clarifications, le gouvernement de facto ferait une déclaration.

La Géorgie ouvre son espace aérien pour le transport d’une partie des forces de maintien de la paix russes/ Le représentant spécial du Premier ministre géorgien, Zurab Abashidze, a déclaré à RIA Novosti que, à la demande de Bakou et d’Erevan, la Géorgie a autorisé l’utilisation de son espace aérien pendant une période limitée pour les avions russes transportant une partie des soldats de la paix au Haut-Karabakh.

Experts de l’ONU : les mercenaires dans et autour de la zone de conflit du Karabakh doivent être retirés/ La presse rend compte du communiqué des experts de l’ONU sur l’utilisation des mercenaires dans le conflit. Le groupe de travail des Nations unies sur l’utilisation de mercenaires a déclaré qu’il y avait de nombreuses informations selon lesquelles le gouvernement d’Azerbaïdjan, avec l’aide de la Turquie, comptait sur les combattants syriens pour renforcer et soutenir ses opérations militaires dans la zone de conflit du Haut-Karabakh, y compris sur la ligne de front. « Le groupe de travail a également reçu des rapports indiquant que l’Arménie a été impliquée dans le déploiement de ressortissants étrangers pour combattre dans le conflit du Haut-Karabakh. Les experts examinent ces rapports ». « Nous appelons fermement les parties, et les États qui les soutiennent, à retirer immédiatement tous les mercenaires et acteurs connexes et à ne pas s’engager dans de nouveaux recrutements, financements et déploiements » indique le communiqué.

Autres réactions internationales/ Les ministres des affaires étrangères russe et français ont discuté du règlement du conflit du Karabakh. Les Ministres « ont échangé de vues sur d’éventuelles nouvelles mesures dans le cadre des efforts conjoints des coprésidents du Groupe de Minsk visant à améliorer la situation dans la région et à parvenir à un règlement politique définitif du conflit ». La présidence albanaise de l’OSCE a salué la cessation des combats dans le Haut-Karabakh. Le secrétaire général de l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), Stanislav Zas, a déclaré que l’OTSC se félicitait de la cessation des hostilités dans la zone de conflit du Haut-Karabakh et de toutes les mesures qui sont prises pour établir la paix et mettre fin aux effusions de sang dans la région. Il a évalué positivement le déploiement d’un contingent de maintien de la paix dans la région. L’Union générale arménienne de bienfaisance a fait un appel à l’unité et à la résilience.

112680 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 112680 cas de coronavirus dans le pays dont 70130 ont été guéris et 1668 patients sont décédés.

Rédaction : Lena Gyulkhasyan

Ambassade de France