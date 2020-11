Revue de la presse arménienne du 11 novembre 2020

Pachinian : je n’ai pas cédé de territoires, mais j’en a préservé en signant cet accord/ Dans un live Facebook, le Premier ministre a déclaré que s’il n’avait pas signé la déclaration trilatérale (cf. revue du 10 novembre 2020), Stepanakert, Askeran, Martuni, ainsi que les régions autour auraient été prises par les Azerbaïdjanais en peu de temps, car la défense était faible. Il a insisté sur le fait qu’il n’a pas cédé de territoires, mais en a préservé en signant cet accord. Il a rejeté les accusations de Gagik Tsaroukian, chef du parti d’opposition « Arménie prospère » selon lesquelles les Russes étaient prêts à envoyer les forces de la paix le 28 octobre, mais que le Premier ministre aurait attendu que les Azéris prennent Shushi avant de donner son accord à l’introduction des forces russes. Pachinian a rappelé que le 25 octobre il avait donné une interview à la télévision indienne dans laquelle il s’était dit favorable à l’introduction des forces de paix russes. En outre Pachinian a en partie rejeté la faute de la perte de Shushi sur Tsaroukian en rappelant que ce dernier avait annoncé la création d’un détachement volontaire sous son commandement, mais que celui-ci ne s’est pas battu pour Shushi. Selon Pachinian, peut-être que s’il s’était battu pour Shushi, la situation aurait été différente. Pachinian a fait une allusion selon laquelle le détachement et les moyens mobilisés par « Arménie prospère » étaient pour « se battre ici » [faire un coup d’état].

Réactions internes

Les partis d’opposition arméniens prévoient de tenir un rassemblement exigeant la démission de Pachinian/ Dix-sept partis politiques d’opposition ont annoncé leur intention d’organiser un rassemblement à Erevan le 11 novembre sur la place de la Liberté pour présenter au public « un moyen de sortir de la situation ». Rappelons que ces mêmes partis avaient exigé plus tôt [avant l’annonce de l’accord trilatéral] la démission du Premier ministre (cf. revue du 10 novembre 2020). Dans une nouvelle déclaration commune, ces partis ont qualifié la déclaration trilatérale de « page la plus honteuse de notre histoire ». Michael Minassian, genre de l’ancien Président Serge Sarkissian, a appelé les gens à participer à ce rassemblement en indiquant qu’il était encore possible de modifier le document dans les 96 heures à venir. D’après lui, ce n’est pas un combat pour le pouvoir, mais un combat pour la terre, la dignité et la sécurité. « Par la démission de Nikol nous ne voulons que sauver la Patrie » a indiqué Minassian. La police a averti que le rassemblement sera une violation de la loi, car la loi martiale actuelle en Arménie, déclarée le 27 septembre, interdit les rassemblements publics et proscrit les critiques des fonctionnaires du gouvernement. « Nous demandons à tous de s’abstenir d’organiser, de tenir et de participer à des rassemblements et des événements publics » a déclaré la police. Quant à la levée de la loi martiale, le chef de parti d’opposition parlementaire « Arménie lumineuse » a déclaré que son parti avait voulu initier le processus parlementaire pour sa levée, mais que les militaires avaient demandé qu’elle soit maintenue pour encore sept jours.

Le vice-premier ministre met en garde l’opposition contre une tentative de coup d’État/ Le vice-premier ministre, Tigran Avinian, a mis en garde l’opposition contre toute tentative de coup d’État. Dans une interview à la télévision publique, Avinian n’a pas exclu que le gouvernement actuel démissionne, mais a souligné qu’il ne permettrait pas un coup d’État. Il a rappelé que dans les années 1990, lorsque l’Azerbaïdjan a été plongé dans des troubles politiques internes, l’armée arménienne avait utilisé cette opportunité de manière très efficace.

Ministre de la Défense : l’impossible a été fait / Lors d’une interview à la télévision publique, le Ministre de la Défense, Davit Tonoyan, a déclaré que la situation actuelle au Karabakh était plutôt calme et que les forces de maintien de la paix russes s’étaient rapidement déployées. Selon lui, l’armée a fait son maximum : « La situation géopolitique était la suivante : nous nous battions dans des conditions de blocus total en termes d’armes et d’équipements militaires. Ce qui a été fait en termes de logistique, d’armement et d’équipement militaire peut être considéré comme une bataille héroïque. L’impossible a été fait ». Selon lui le problème principal était la domination aérienne de l’ennemi : « l’équipement de 5e génération utilisé par l’Azerbaïdjan avec l’aide de la Turquie a rendu notre réponse presque impossible dans certains cas ».

Le Président a lancé des consultations avec les partis dans un contexte de tensions politiques/ Le Président, Armen Sarkissian, tient depuis hier des consultations avec des représentants de différents partis politiques afin de tenter de désamorcer les tensions politiques actuelles causées par la déclaration trilatérale. Sarkissian a reçu le chef du parti « Patrie » [Hayrenik], Artur Vanetsyan, qui a noté que son parti a sa vision pour trouver une issue à la situation actuelle. Sarkissian a reçu les représentants de l’ancien parti au pouvoir « Républicain » qui ont fait leurs propositions précises. Il a reçu les dirigeants du parti « Héritage » (Zharangutyun), ainsi que les représentas du parti Dachnak qui ont présenté leur vision pour surmonter la situation actuelle. Le Président a également reçu les représentants du parti d’opposition parlementaire « Arménie lumineuse », ainsi que des personnalités de la société civile. Rappelons que le Président arménien, qui contrairement au Premier ministre a des pouvoirs limités en vertu de la Constitution arménienne, avait déclaré qu’il n’avait pas été consulté au sujet de l’accord et avait pris connaissance de son existence et de ses conditions par les médias.

Le premier Président appelle à éviter une guerre civile/ Le premier Président de l’Arménie, Levon Ter-Petrosyan, a déclaré que pour sortir de la crise créée sans nouvelles pertes, il était impératif d’éviter le danger d’une guerre civile et de surmonter les divergences politiques internes exclusivement par le biais de la Constitution. Selon lui, une guerre civile ne sera pas seulement le plus beau cadeau pour l’alliance turco-azerbaïdjanaise, mais sera également dévastatrice pour le Karabakh et l’Arménie et pour tous les Arméniens du monde.

Réactions internationales

Déclarations russes/

Le président russe Vladimir Poutine a qualifié le conflit du Karabakh de compliqué et déclaré que son règlement exigeait l’audace des décideurs. « A cet égard, bien entendu, nous devons également aider le Premier ministre de la République d’Arménie, M. Pachinian, et le Président de l’Azerbaïdjan, M. Aliyev, dans leur détermination à créer les conditions d’une évolution pacifique de la situation dans la région et à prendre une décision en faveur de l’établissement de relations à long terme entre les peuples arménien et azerbaïdjanais » a déclaré Poutine.

La représentante du Ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que la déclaration trilatérale prévoit une transition inconditionnelle vers un processus de négociation à part entière sur tous les aspects du conflit. Zakharova a également déclaré que le centre de contrôle du cessez-le-feu russo-turc n’était pas lié aux opérations de maintien de la paix au Karabakh. Selon elle, ce centre sera déployé sur le territoire de l’Azerbaïdjan qui n’est pas adjacent au Karabakh. « Ici, nous devons bien comprendre qu’il ne s’agit pas des efforts de maintien de la paix décrits dans la déclaration, mais d’une mission totalement différente » a déclaré Zakharova. Selon Zakharova, le document signé a le statut d’une déclaration et Moscou espère que toutes les parties signataires la respecteront. D’après elle, l’envoi de soldats de la paix russes au Haut-Karabakh a été effectué dans le cadre du droit international et sur la base d’une décision du Conseil de la Fédération de Russie de 2015 « Sur l’utilisation des forces armées de la Fédération de Russie en dehors du territoire de la Fédération de Russie ». Elle a souligné qu’il y a le consentement des parties au conflit pour l’envoi de soldats de la paix russes. Selon Zakharova, le déploiement de soldats de la paix russes au Karabakh se développait, d’une manière ou d’une autre, depuis le 10 octobre. Commentant les informations sur la création d’un groupe de travail pour le règlement du conflit du Haut-Karabakh pour remplacer le Groupe de Minsk de l’OSCE, le coprésident russe de ce Groupe, Igor Popov, a déclaré que le MAE russe n’avait pas connaissance de la création d’un groupe de travail en format bilatéral à la place du Groupe de Minsk. Selon lui, le MAE russe continue de procéder à partir du rôle neutre des coprésidents du groupe de Minsk. Le porte-parole du Kremlin a, à son tour, déclaré que Les États-Unis et la France n’avaient pas participé à la conclusion d’accord sur la question du Haut-Karabakh.

Le Ministère russe de la Défense (MDD) a déclaré que les soldats de la paix russes se déplaçaient déjà vers leurs positions. Actuellement, vingt avions de transport militaire Il-76 avec des commandants des forces de maintien de la paix russes et du personnel militaire de la 15e brigade de maintien de la paix ont atterri en Arménie. Rappelons qu’au total un contingent russe de maintien de la paix composé de 1960 militaires armés d’armes de petit calibre, 90 véhicules blindés de transport de troupes et 380 véhicules et équipements spéciaux sera déployé. Afin de superviser cette opération de maintien de la paix, le quartier général de commandement de ces forces sera situé à Stepanakert.

Réactions françaises/ L’Élysée a déclaré que la France procédait à l’analyse des termes prévus par l’accord, et poursuivrait activement ses consultations avec la Russie pour parvenir à une solution politique durable qui préserve et respecte les intérêts de l’Arménie. Le Président de la République s’entretiendra très prochainement avec les dirigeants arméniens et azerbaidjanais. « La France demande fermement à la Turquie de mettre fin à ses provocations au sujet du Haut Karabagh, de faire preuve de retenue et de ne rien faire qui compromette la possibilité qu’un accord durable soit négocié entre les parties et dans le cadre du groupe de Minsk » dit le communiqué. Selon l’Élysée, dans l’immédiat, la priorité doit rester l’arrêt durable des combats et le respect du cessez-le-feu. Le communiqué rappelle qu’une mission médicale est arrivée samedi dernier à Erevan à la demande du Président de la République. Une réunion de coordination aura lieu à l’Élysée ce jeudi entre les opérateurs publics et privés, afin de répondre au plus près aux besoins des victimes du conflit et de la population arménienne dans son ensemble. La presse rend également compte de la déclaration de Jean-Yves Le Drian, Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, selon laquelle la France attend que les engagements pris par l’Azerbaïdjan soient strictement respectés et que son offensive cesse immédiatement. « Nous demandons dans ce contexte à la Turquie de ne rien faire qui aille contre cet objectif prioritaire ». « Dans ces moments difficiles, la France réaffirme toute son amitié vis-à-vis du peuple arménien, compte tenu de la proximité des liens humains, culturels et historiques qui nous lient à l’Arménie. Nous sommes à ses côtés dans ce contexte dramatique. Nous veillerons en particulier à lui apporter tout l’appui humanitaire dont elle a besoin ». Selon le Ministre, des discussions entre les deux parties doivent reprendre sans tarder et elles devront notamment permettre le retour des personnes déplacées dans le conflit ces dernières semaines et la définition du statut futur du Haut-Karabagh.

Réactions iraniennes/ Lors de la session du Conseil des chefs d’État de l’Organisation de coopération de Shanghai, le Président iranien, Hassan Rouhani, a déclaré que l’Iran ne ménagerait pas ses efforts pour la désescalade de la situation dans la zone de conflit du Haut-Karabakh. Rouhani a déclaré que l’Iran exprimait sa satisfaction quant à la décision des deux pays de mettre fin au conflit militaire et de lancer le processus de règlement diplomatique. « À cette fin, l’Iran a présenté un plan pour l’instauration d’un cessez-le-feu et de la paix et a mené des négociations intensives avec les parties en conflit et d’autres pays ». Dans une déclaration, le MAE iranien s’est félicité de l’accord et a indiqué que l’Iran était prêt à aider au déploiement de troupes russes de maintien de la paix le long des lignes de contact. « La République islamique d’Iran souligne la nécessité de respecter l’intégrité territoriale et la souveraineté des autres pays, l’absence de modification des frontières officielles internationalement reconnues, la libération des territoires occupés, le retour des réfugiés, le respect de la sécurité et des droits des minorités et le retrait de toutes les forces Takfiri et des combattants étrangers de la région » a indiqué le MAE.

Le CICR est prêt à lancer le processus d’échange de prisonniers de guerre/ La représentante du bureau arménien du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a déclaré a Armenpress que les parties arménienne et azerbaïdjanaise sont informées de la disponibilité du CICR à entamer le processus d’échange de prisonniers de guerre, d’otages, d’autres personnes détenues et de cadavres. Selon elle, la date à laquelle le processus commencera dépend des accords des parties.

Autres réactions internationales/ Le Premier ministre géorgien a salué l’instauration d’un cessez-le-feu dans le Haut-Karabakh. La Présidente géorgienne a félicité les parties pour avoir mis fin à une guerre tragique et remercier tous les facilitateurs en indiquant qu’une nouvelle ère commençait dans le Caucase. Le porte-parole du secrétaire général des Nations unies a déclaré que l’ONU se félicitait de l’accord et ferait tout son possible pour aider les parties à le mettre en œuvre. Josep Borrell, haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, a déclaré que la cessation des hostilités au Karabakh et dans ses environs permettrait d’éviter de nouvelles victimes. Selon lui, l’UE soutient le Groupe de Minsk et est prêt à contribuer à ses efforts et à la mise en œuvre d’accords pour un développement pacifique et prospère de toute la région du Caucase du Sud.

110548 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 110548 cas de coronavirus dans le pays dont 68336 ont été guéris et 1636 patients sont décédés.

