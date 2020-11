Les Forces armées russes fournissent une assistance à la population locale dans le rétablissement d’une vie normale

Dans le cadre de l’exécution des tâches de maintien de la paix au Haut-Karabakh, des unités du contingent russe de maintien de la paix, en coopération avec l’administration locale, aident la population à retrouver une vie normale et paisible.



Les militaires de la paix russes effectuent des opérations de reconnaissance technique, de déminage des routes et du matériel, d’enlèvement du matériel brûlé des routes publiques.



À Stepanakert, l’organisation de la circulation routière, de l’approvisionnement en électricité et en eau des objets sociaux des infrastructures civiles et des bâtiments résidentiels a été rétablie.