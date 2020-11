Les avions de transport militaire russes continuent de transférer des unités de la 15 brigade de maintien de la paix pour participer à l’opération de maintien de la paix dans la zone du conflit du Haut-Karabakh

18 autres avions Il-76 et deux avions An-124 Ruslan de l’aviation de transport militaire des Forces aérospatiales russes avec l’équipement et le personnel de la 15e brigade de maintien de la paix envoyés en Arménie pour participer à l’opération de maintien de la paix dans la zone de conflit du Haut-Karabakh ont atterri sur les aérodromes de la ville d’Erevan. Les militaires russes ont déchargé du matériel, des armes et de l’équipement militaire.



Au cours de la journée, les avions des Forces aérospatiales russes ont livré 58 pièces d’équipement à l’Arménie - des véhicules blindés de transport de troupes, des camions tout-terrain, des camions-citernes, des excavatrices et d’autres équipements logistiques.



Le Ministère de la Défense de la Fédération de Russie continue de transférer des soldats de la paix russes dans la zone du conflit au Haut-Karabagh.



Pour contrôler le cessez-le-feu et les hostilités, un contingent de maintien de la paix de la Fédération de Russie est déployé dans la zone du Conflit au Haut-Karabagh. Le contingent comprend 1960 militaires, 90 véhicules blindés de transport de troupes, 380 unités d’automobiles et de matériel spécial.



La base du contingent russe est composée d’unités de la 15e brigade motorisée (maintien de la paix) de la Région militaire Centre.