Le président Sarkissian a reçu des habitants de Hadrut

Le président Armen Sarkissian a reçu lundi 16 novembre un groupe d’habitants de la Hadrout qui ont été privés de leurs maisons en raison de l’agression militaire azerbaïdjanaise et turque contre l’Artsakh et qui cherchent actuellement refuge en Arménie.

« Nous ressentons tous de la douleur, mais c’est incomparable avec ce que vous, vos familles, vos proches vivez », a déclaré le président.

« Chaque Arménien dans le monde a un lourd fardeau, mais ce fardeau, bien sûr, n’est pas comparable au vôtre. Nous devons tout faire pour que nous puissions tous, de l’Arménie à l’Artsakh, nous lever, nous tenir debout, traverser un chemin difficile pour ne pas devenir un peuple, un État, une nation vaincus. Ce sont mes paroles de consolation car je n’en ai pas d’autres pour le moment. C’est pourquoi il est essentiel que nous soyons unis en tant que nation et État. Nous devons essayer de faire de notre mieux », a-t-il déclaré.

Selon le président, se blâmer et se disputer ne nous mènera nulle part mais au grand malheur. « Essayons de nous lever et de nous entraider. »

Les habitants de Hadrut, qui étaient accueillis au palais présidentiel, ont déclaré qu’ils s’étaient récemment tournés vers les organisations internationales et les ambassades pour leur faire part de leurs préoccupations et de leurs désaccords sur ce qui s’était passé. Ils ont informé qu’ils résumaient leurs revendications en points principaux : examiner la question de la libération d’Hadrout, faire tout son possible pour mettre la question d’Hadrout et toutes les autres questions connexes à l’ordre du jour des négociations dans le cadre du Groupe de Minsk de l’OSCE, prendre le question des personnes déplacées d’Hadrut au niveau juridique, soulève la question de la préservation des monuments historiques et culturels d’Hadrut.

Faisant remarquer qu’il n’avait rien à voir avec le document de cessez-le-feu, le président Sarkissian a déclaré : « Cela me fait mal parce que mon expérience diplomatique et de négociation de tant d’années n’a pas été utilisée. »

Le Président de la République a noté que l’une des premières mesures aujourd’hui devrait être de « ramener la question du Karabakh au stade de la négociation - le Groupe de Minsk de l’OSCE ».

« En fin de compte, le statut final du Haut-Karabakh sera déterminé par le Groupe de Minsk de l’OSCE. Nous devons investir tout notre potentiel, tant politique que diplomatique, pour renvoyer la question au groupe de Minsk. C’est peut-être le mécanisme qui devrait fonctionner pour la préservation du patrimoine historique et culturel. Les plates-formes peuvent être le Groupe de Minsk de l’OSCE, l’UNESCO ou d’autres organismes internationaux », a déclaré le président Sarkissian.

Le président a déclaré : « Vous devez faire entendre votre voix. Vous ne pourrez pas négocier, mais votre voix doit être entendue. Vous devez être organisé et vos problèmes, la demande doit être factuelle. Je suis avec vous ».