Le vaccin anti-coronavirus des laboratoires Moderna de Noubar Afeyan efficace à 94,5%

Le laboratoire américain Moderna dont l’arméno-américain Noubar Afeyan est l’un des propriétaires vient d’annoncer le succès à 94,5% de son vaccin contre la Covid-19. Plus de 30 000 personnes sont aujourd’hui testées avec un très large succès, des tests qui sont en phase trois avant la production en masse et la commercialisation du vaccin. Moderna avec 94,5% de réussite de son vaccin contre le coronavirus fait mieux que le laboratoire Pfizer qui avait annoncé un succès à plus de 90% il y a quelques jours et le vaccin russe à 92%.

Krikor Amirzayan