Déclaration de Pierre Ouzoulias, suite à sa rencontre avec l’ambassadrice Hasmik Tolmadjian :

Avec G.-L. Devinaz du groupe France-Arménie du Sénat, j’ai exprimé à l’ambassadeur d’Arménie toute ma solidarité pour le peuple arménien. La République d’Artsakh est meurtrie du terrible coup que lui ont porté la Turquie et l’Azerbaïdjan. Je garde en mémoire le souvenir de Chouchi et des statues du jardin du musée d’art contemporain. Je partage la désolation de ses habitants qui la quitte une nouvelle fois.

De nouveau, ce petit peuple martyr du Proche-Orient est victime d’un ébranlement géo-stratégique qui le dépasse et dont il est la victime expiatoire.

Les démocrates qui soutiennent le peuple arménien depuis le génocide de 1915 doivent prendre conscience que l’expansionnisme néo-ottoman ne s’arrêtera pas là et menace directement l’existence même de l’Arménie.

Le discours de Jean Jaurès à la tribune de l’Assemblée nationale doit aujourd’hui interpeller notre conscience : « Ce qui importe, ce qui est grave, ce n’est pas que la brute humaine se soit déchaînée là-bas ; ce n’est pas qu’elle se soit éveillée. Ce qui est grave, c’est qu’elle ne s’est pas éveillée spontanément ; c’est qu’elle a été excitée, encouragée et nourrie dans ses appétits les plus féroces par un gouvernement régulier avec lequel l’Europe avait échangé plus d’une fois, gravement, sa signature ».

