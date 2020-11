Le président azéri Ilham Aliev et son épouse Mehriban Alieva paradent dans les villes reconquises du Haut-Karabagh

Tout est bon pour redorer l’image passablement ternie du dictateur de l’Apchéron Ilham Aliev après sa victoire militaire au Haut-Karabagh, une victoire acquise grâce à l’aide militaire de la Turquie, des mercenaires-djihadistes Syriens ou même Pakistanais…

Le site d’information russe RIA Novosti a diffusé l’image d’Ilham Aliev et de son indécollable épouse, l’influente Mehriban Alieva l’amie généreuse de Rachida Dati et vice-présidente de l’Azerbaïdjan qui paradent en un défilé de victoire dans les rues de Fizouli et Djebrayel au sud du Haut-Karabagh. Aliev qui était durant toute la guerre très loin du front a mis un treillis militaire, histoire d’affirmer son héroïsme…

Krikor Amirzayan