La route Stepanakert-Berdzor-Goris sera ouverte et sécurisée le 17 novembre à 10h00

Le général Roustam Mouradov le commandant des forces russes chargées de la paix au Haut-Karabagh, a affirmé qu’à partir du 17 novembre à 10h00 la route Stepanakert-Berdzor-Goris sera de nouveau en fonctionnement de façon sécurisée. Une information reprise par Arayik Harutyunyan le président de la République de l’Artsakh.

« Selon les accords signés jusqu’au 25 novembre dans le même temps la route Martakert-Karbadjar-Vardenis sera en fonctionnement. Les autorités de la République de l’Artsakh et les forces russes de paix réalisent en coopération le maximum pour assurer les liaisons entre les pays extérieurs et l’Artsakh et cela dans la sécurité des citoyens qui peuvent se sentir en toute sécurité et revenir dans leurs foyens en Artsakh » a indiqué Arayik Harutyunyan.

Krikor Amirzayan