Les Loups gris sévissent en Allemagne contre les Arméniens

Après la France, les Loups gris ultra nationalistes turcs d’Allemagne distribuent ce texte -en turc- dans les boites aux lettres des Arméniens.

« Les loups gris vous traquent !!! Aux enfants répugnants de l’Arménie ; nous vous trouverons tous et vos enfants avant d’être enterrés se planteront devant vos tombes. Nous sommes à côté de nos frères d’Azerbaïdjan en nous permettrons pas aux chiens infidèles d’Arménie de vivre en paix en Allemagne. Nous vous connaissons et nous savons où sont vos enfants jour et nuit. Les loups gris vous traquent !!! ».