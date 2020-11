Entretien téléphonique Poutine-Macron aujourd’hui au sujet de la situation au Haut-Karabagh

Aujourd’hui le président russe Vladimir Poutine et son homologue français Emmanuel Macron ont eu un entretien téléphonique au sujet des derniers développements au Haut-Karabagh (Artsakh) a indiqué Moscou.

« En considérant que la France est coprésidente avec la Russie du Groupe de Minsk, la situation au Haut-Karabagh a été examinée entre les deux présidents » indique le communiqué du Kremlin.

« Vladimir Poutine a informé sur les efforts actifs mis en place par la Russie dans les forces chargées de la paix qui ont produit leur résultat avec l’arrêt de l’effusion de sang et épargné de nouvelles vies, tout comme l’installation de ces forces dans le couloir de Latchine et l’ensemble du territoire du Haut-Karabagh » a ajouté le communiqué officiel.

Krikor Amirzayan