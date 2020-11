Nikol Pashinyan :« Il y a plusieurs centaines de soldats disparus du côté arménien »

Lors d’une conférence de presse en ligne aujourd’hui, le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a déclaré que le nombre de soldats disparus au combat lors de la récente guerre au Haut-Karabakh est connu, mais le Premier ministre n’a pas mentionné de chiffre concret.

« Oui, le nombre est connu, je n’annoncerai pas de nombre concret maintenant, mais nous avons le nombre. Malheureusement, on parle de plusieurs centaines de soldats disparus. Et nous espérons que nous ne parviendrons pas à la même conclusion dans tous les cas. Nous espérons que nous en trouverons certains vivants. Par exemple, hier, j’ai été informé qu’un soldat blessé, qui était auparavant considéré comme disparu, a été retrouvé », a-t-il déclaré.

Quant aux délais d’échange des prisonniers de guerre, le Premier ministre a déclaré que l’échange aura lieu après l’échange des corps des personnes tuées. « Cette question est beaucoup discutée et est très importante, il y a aussi des propositions pour déclarer un jour de deuil. Je pense qu’il sera juste de prendre cette décision après l’achèvement de la recherche des corps et nous aurons l’occasion de rendre hommage également dans le cadre des décisions prises au niveau de l’État », a déclaré Nikol Pashinyan.

Il estime important de garantir les garanties sociales envisagées pour les familles des soldats tombés au combat et invalides.

« Le gouvernement prend des mesures et est convaincu que tout cela sera fait correctement. Bien entendu, je considère très importante la communication avec les familles des soldats tombés au combat. Bien entendu, cette communication doit exister et doit être continue entre le gouvernement et les familles des personnes tuées. J’attache également de l’importance à la communication avec nos soldats handicapés car l’organisation de leur vie future est l’une des tâches les plus importantes, et ici le gouvernement doit jouer un rôle clé. Le soldat doit voir que l’État le soutient et fait tout son possible. Il est clair que la solution des problèmes de santé n’est même pas un sujet de discussion. Il n’y a rien à discuter ici.Il y a aussi des garanties sociales dans la législation, et là encore il n’y a rien à discuter. Mais il est également important pour le gouvernement d’aider nos soldats handicapés qui ont un problème de formation professionnelle à organiser leur vie future, et cela doit devenir l’une des directions clés de notre activité », a déclaré Nikol Pashinyan.