Le Premier ministre Nikol Pashinyan parle de la chute de Shushi

L’armée de défense de l’Artsakh s’est battue héroïquement jusqu’à la dernière seconde, mais la ville de Chouchi est tombée parce que les équipes de sabotage azéri ont réussi à envahir la ville, a déclaré le Premier ministre Nikol Pashinyan lors d’une conférence de presse en ligne.

« Beaucoup affirment que Shushi a été donnée. J’ai lu la déclaration du Président de l’Artsakh selon laquelle plus de 100 corps ont été récupérés dans la banlieue de Shushi. Si Shushi a été rendu, alors sous les ordres de qui ces soldats combattaient-ils ? De plus, permettez-moi de vous dire qu’il y a eu une déclaration alléguant qu’il existe des données concrètes, des noms, qui ont fait des complots autour de Shushi. Les forces de l’ordre ont convoqué les auteurs de cette déclaration et ont tenté d’obtenir des informations concrètes sur ces conspirateurs et de quel complot ils parlent. Autant que je sache, l’auteur de cette déclaration a évité de donner une réponse. Si quelqu’un annonce qu’une trahison a eu lieu et qu’il a des informations, mais refuse ensuite de donner des informations concrètes aux forces de l’ordre, il s’avère qu’il s’agit d’une participation à une trahison.Si quelqu’un dit ne pas faire confiance aux forces de l’ordre, laissez-le annoncer publiquement ce qui s’est passé dans la réalité. Et ce qui s’est passé en réalité est ce qui a été officiellement déclaré, malheureusement il y a eu des invasions d’équipes de sabotage azéri dans la ville, et nous avons perdu Shushi », a déclaré le Premier ministre.

Nikol Pashinyan a rappelé une déclaration antérieure, quand il a dit que dans le passé, chaque fois qu’une option de compromis devenait acceptable pour la partie arménienne, la partie azérie la rejetait momentanément.

« Il est très important de comprendre si oui ou non nous aurions pu éviter la guerre, oui, si nous acceptions de céder 7 territoires dont Shushi à l’Azerbaïdjan, mais était-ce la politique que nous voulions poursuivre ? Non, ce n’était pas le cas. L’armée de défense d’Artsakh et le gouvernement arménien, nos militaires ont décidé d’accepter ce défi. Malheureusement, cela n’a pas donné les résultats escomptés. Dès le premier jour, de nombreuses personnalités appelaient à la cession de territoires au prix de l’arrêt de la guerre, mais aujourd’hui, elles nous accusent en trahison de faire exactement la même chose. Une chose doit être réalisée ici, il n’y avait pas de différence substantielle entre le début ou la fin, essentiellement. Oui, la condition de la remise de Shushi a été avancée, sinon depuis le début, alors dans la période préliminaire. Les autorités de l’Artsakh, l’armée de défense ont emprunté cette voie,tant qu’il y avait un changement à défendre et à se battre jusqu’au bout. Ils se sont battus héroïquement jusqu’à la dernière seconde. Malheureusement, la tâche n’a pas été résolue. Oui, nous sommes responsables de n’avoir pu combler en deux ans ce qui n’a pas été rempli pendant des décennies », a-t-il déclaré.