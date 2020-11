Sondage en Arménie : 43,8% des sondés réagissent positivement à l’armistice du Karabakh

43,8% des sondés à une enquête menée en Arménie réagissent positivement à la déclaration commune signée par les dirigeants arméniens, azerbaïdjanais et russes sur la cessation des opérations militaires au Haut-Karabakh a déclaré Aram Navasardyan, directeur de MPG LLC, membre à part entière de GALLUP Internationale Association en Arménie lors d’une conférence de presse aujourd’hui.

« 23,5% des sondés ont déclaré avoir une attitude complètement positive, 20,3% plutôt positive, 13,1% plutôt négative, 27,8% complètement négative, 15,3% ne pouvaient pas répondre », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que 48,9% des participants à l’enquête ont déclaré être conscients du contenu du document, 37,2% partiellement conscients, 13,1% pas du tout conscients.

« Répondant aux raisons de la signature du document, 65,6% ont déclaré que cela avait été fait sur la base du problème de sécurité de la population et des militaires de l’Artsakh, 19,3% ont déclaré qu’il s’agissait d’une trahison d’État par le Premier ministre, 15,9% ont déclaré que c’était la défaite de l’Arménie lors du processus diplomatique, 10,9% ont déclaré que c’était la défaite de l’armée d’Artsakh et des forces armées d’Arménie dans la guerre, et 2,4% ont déclaré que c’était dû aux erreurs commises par les dirigeants précédents », a déclaré Aram Navasardyan.

L’enquête a été menée le 13 novembre.