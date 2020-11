Après la défaite militaire, quel avenir pour le Nagorny Karabakh ?

La cessation des hostilités s’est pérennisée au Nagorny Karabakh, une semaine après l’accord consacrant la défaite arménienne face à l’Azerbaïdjan. Malgré des transferts de territoires et un déploiement militaire russe, une solution durable paraît très hypothétique.

- Transferts de territoires - L’Arménie et la république autoproclamée du Nagorny Karabakh, peuplée d’Arméniens, qui échappe au contrôle de l’Azerbaïdjan depuis une guerre dans les années 1990, vont devoir céder aux forces azerbaïdjanaises entre le 20 novembre et le 1er décembre trois districts : Aghdam, Kalbajar et Latchin. Ceux-ci, ainsi (...)