La revue de presse de Claude Askolovitch : « Dans un monastère arménien, on arrache les croix avant l’arrivée des Azéris »

Chaque jour, Claude Askolovitch propose sa revue de presse sur France inter. Ce matin, lundi 16 novembre, il l’a commencé en parlant d’un exode, qui a lieu « dans le Haut-Karabakh où des Arméniens quittent leur villages qui vont être repris par l’Azerbaïdjan, ils s’en vont lis-je dans la Croix et dans le Figaro dans un défilé de voitures surchargées, de moissonneuses batteuses, de camions datant de l’Union soviétique, avant de partir souvent on a dévasté les champs, débité les arbres à la tronçonneuse, et sectionné les lignes électriques et brûlé, les maisons, et on dépouille aussi les vieilles église. »

