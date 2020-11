Renaissance Arménienne condamne les brutalités de la police en Arménie

Le 12 novembre dernier, un rassemblement pacifique a été organisé par le Front Démocratique National à Erevan. À la fin de ce rassemblement, au moment où les participants commençaient à quitter la place, ils ont été attaqués par un nombre très important de forces de l’ordre. Ces derniers, ayant recours à une brutalité disproportionnée, ont appréhendés les participants du rassemblement ainsi que ses organisateurs, et ont prononcé des poursuites pénales à leur encontre ; cette réaction est sans précédent de la part des autorités face aux rassemblements pacifiques.

Bien qu’il y ait interdiction de rassemblements en raison de la loi martiale, et compte tenu de la menace qui pèse sur l’Artsakh, nous attendons de la part des autorités de la République et en particulier de la police, plus de tolérance envers la population qui est en état de choc et qui exige légitimement que les autorités rendent des comptes. Le recours à la répression politique, digne d’une dictature, met la République d’Arménie en danger. La population a pleinement le droit d’exprimer son opinion sur le sort de l’Arménie et de l’Artsakh à travers des rassemblements pacifiques.

Nous condamnons l’utilisation d’une brutalité disproportionnée et injustifiée de la part des autorités, et nous demandons au gouvernement de la République d’Arménie et en la personne de Nikol Pashinyan d’arrêter les poursuites pénales engagées.

Renaissance Arménienne

Paris,16 novembre 2020