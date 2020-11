Des milliers de manifestants réclament de nouvelles élections

Tbilissi, (AFP) - Des milliers de personnes ont à nouveau manifesté samedi à Tbilissi, dénonçant des fraudes dans les législatives qui se sont tenues il y a deux semaines en Géorgie et réclamant un nouveau scrutin.

Le parti au pouvoir, le Rêve géorgien, conduit par l’ex-Premier ministre

Bidzina Ivanichvili, l’homme le plus riche du pays, avait remporté de justesse

les élections du 31 octobre. Les partis d’oppositon dénoncent un scrutin

truqué et refusent d’entrer au parlement.

Les manifestants ont affirmé leur détermination à continuer à descendre

dans la rue tant que de nouvelles élections législatives ne seraient pas

organisées, une revendication rejetée par le parti au pouvoir.

Le principal parti d’opposition, le Mouvement national uni (MNU) de

l’ex-président Mikheïl Saakachvili avait réussi à rallier les autres

formations d’opposition.

"Nous continuerons nos protestations jusqu’à ce que nos revendications

soient satisfaites", a déclaré devant la foule Nika Melia, un chef du MNU,

affirmant que le scrutin d’octobre avait été « volé ».

"Ivanichvili et son Rêve géorgien ont organisé un coup d’Etat en truquant

les élections« , a affirmé à l’AFP Nukri Archvadze, un boulanger de 44 ans. »Ils doivent organiser de nouvelles élections et quitter le pouvoir".

Dimanche dernier, quelque 45.000 personne s’étaient rassemblées devant le

parlement. Tard le soir, la police anti-émeute était intervenue avec des

canons à eau, faisant plusieurs blessés.

La commission électorale doit encore confirmer les résultats provisoires

selon lesquels le Rêve géorgien a remporté les élections avec un peu plus de

48% des voix, devançant de deux points les partis d’opposition qui s’étaient

entendus pour former un gouvernement de coalition en cas de victoire.

Mais en raison du système électoral complexe en Géorgie, le résultat final

pourrait n’être connu que fin novembre.

Le Rêve géorgien est solidement accroché au pouvoir depuis 2012 mais sa

popularité chute, sur fond d’économie au ralenti et d’accusations de

corruption visant Bidzina Ivanichvili.