L’échange des corps des soldats a commencé

Les parties au conflit du Haut-Karabakh auraient commencé à récupérer et à échanger les corps de leurs soldats tués pendant la guerre entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, interrompue par un cessez-le-feu négocié par la Russie.

Ara Harutiunian, le président du Karabakh, a annoncé le début du processus vendredi dernier. Il a déclaré qu’il est mené avec l’aide de représentants du Comité international de la Croix-Rouge (IRC) et des forces de maintien de la paix russes déployées au Karabakh et dans ses environs.

Le ministère de la défense arménien a confirmé l’information dans une brève déclaration publiée samedi.

La remise mutuelle des soldats tués au combat est prévue par l’accord de cessez-le-feu entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, négocié par la Russie et entré en vigueur le 10 novembre. L’accord a mis fin à la guerre de six semaines qui a fait des milliers de morts et des dizaines de milliers d’autres personnes blessées.

Le ministère arménien de la Santé a indiqué samedi qu’au moins 2 300 combattants arméniens et du Karabakh sont morts pendant la guerre. Une porte-parole du ministère, Alina Nikoghosian, a déclaré que ce chiffre n’inclut pas les soldats morts dont les corps restent sur le territoire contrôlé par l’Azerbaïdjan. Leur nombre total n’est pas encore connu, a-t-elle déclaré.

L’armée arménienne a jusqu’à présent signalé et identifié environ 1.400 victimes de combat dans ses rangs.

L’Azerbaïdjan n’a toujours pas révélé le nombre de ses soldats tués pendant la guerre.