Deux avions An-124 de l’aviation de transport militaire des Forces aérospatiales de Russie, qui ont décollé de l’aérodrome d’Oulianovsk-Vostochny, sont arrivés dimanche 15 novembre à l’aérodrome d’Erevan. L’avion a livré dix véhicules blindés de transport de troupes BTR-82A, du matériel logistique, ainsi qu’une trentaine de militaires des unités de maintien de la paix.



Après déchargement, inspection et préparation du matériel, les unités arrivées de la 15e brigade de maintien de la paix, dans le cadre de colonnes militaires, effectueront une marche de 300 kilomètres vers la zone de concentration (Goris).



Pour contrôler le cessez-le-feu et les hostilités, un contingent de maintien de la paix de la Fédération de Russie est déployé dans la zone du conflit du Haut-Karabakh, composé de 1960 militaires, 90 véhicules blindés de transport de troupes, 380 unités d’automobiles et de matériel spécial.



Le noyau du contingent russe sera constitué des unités de la 15e brigade de fusiliers motorisés (maintien de la paix) du district militaire central.



La coordination des actions relatives à la mise en œuvre des tâches de maintien de la paix et le suivi de la situation dans la zone du conflit du Haut-Karabakh sont assurés 24 heures sur 24 par le Centre national des directions de la défense de la Fédération de Russie.



Afin d’accomplir des tâches de maintien de la paix, de prévenir d’éventuels incidents et d’assurer la sécurité du personnel militaire russe, une interaction continue avec les états-majors des forces armées d’Azerbaïdjan et d’Arménie a été organisée. Des canaux de communication directs ont été mis en place.