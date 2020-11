L’accord du Caucase du Sud fait écho au plan d’il y a 30 ans par Cengiz Candar

Les perdants de la guerre de six semaines entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan sont sans aucun doute l’Arménie et les Arméniens du Karabakh. La Turquie fait partie des gagnants, mais qui a gagné quoi et comment sont les sujets de débat, en particulier les gains d’Ankara .

Le contenu de l’accord de cessez-le-feu du 10 novembre m’a donné l’occasion de partager des informations exclusives sur l’histoire du conflit du Haut-Karabakh qui est restée à l’insu du public jusqu’à aujourd’hui.

En février 1992, le président turc Turgut Ozal m’a confié le soin de porter sa proposition de « double couloir » au président azéri Ayaz Mutalibov. La proposition visait à résoudre le conflit du Haut-Karabakh alors relativement nouveau grâce à un plan prévoyant un échange de territoire entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie - deux anciennes républiques soviétiques récemment devenues indépendantes.

Dans le cadre de l’accord, un couloir devait être mis en place le long de la terre azerbaïdjanaise de Lachin reliant l’enclave du Karabakh à forte population arménienne à l’Arménie. En retour, la République autonome du Nakhitchevan, une enclave azérie séparée du continent par une bande de terre arménienne avec laquelle la Turquie partage une frontière de 10 km, allait être reliée au continent azéri par une distance de 27 km ( 43 kilomètres) le long du territoire arménien de Zangezur, également connu sous le nom de Meghri. La région de Meghri est d’une importance géostratégique pour l’Arménie en raison de son emplacement à la frontière iranienne.

En plus de régler le conflit du Haut-Karabakh, Ozal visait également à promouvoir les intérêts de la Turquie. En reliant la Turquie à l’Azerbaïdjan via le Nakhitchevan, le plan était de relier la Turquie à la mer Caspienne et aux républiques turques d’Asie centrale nouvellement indépendantes au-delà.

Outre les opportunités économiques et commerciales potentielles dans les pays qui se développent rapidement après la guerre froide, la Turquie aurait également étendu sa zone d’influence, devenant une puissance régionale importante.

« Dites à Mutalibov que s’il accepte le plan du« double corridor », je pourrai obtenir l’aval américain pour cela », m’a dit Ozal lors de notre conversation privée.

J’ai appris plus tard que l’accord proposé avait déjà été discuté entre Ozal et George HW Bush lors de la visite de ce dernier en Turquie en juillet 1991.

Selon les extraits de leur conversation publiés par l’ANI (Armenian Research Center) Bush a demandé à Ozal ce qui arriverait aux Arméniens dans la région de Meghri si le plan devait entrer en vigueur.

« Au total, pas plus de 50 000 personnes devraient être déplacées . Sinon, cette guerre continuera pour toujours », a déclaré Ozal en réponse, ajoutant que le plan rendrait les nouvelles républiques turques plus« indépendantes de la Russie »en renforçant leurs liens avec la Turquie. « Bush s’est demandé si l’Azerbaïdjan pourrait être intéressé par un tel échange de terres et a déclaré que [les] États-Unis envisageraient un ’suivi’ », selon les extraits.

Comme il n’y avait pas de vols à l’époque entre la Turquie et l’Azerbaïdjan, j’ai pris la route immédiatement. Après un voyage effréné de deux jours, j’ai atteint Bakou à travers la Géorgie pour rencontrer Mutalibov, le premier président de la République d’Azerbaïdjan après son indépendance des Soviétiques. Mutalibov était un ancien chef communiste qui avait été largement considéré comme l’homme de Moscou.

La couverture de notre réunion était de l’interviewer en tant que journaliste pour un journal turc. Après l’entretien, j’ai révélé l’intention réelle de ma visite, lui transmettant la proposition d’Ozal. J’ai souligné que le président des États-Unis devait également adhérer au plan s’il l’acceptait.

Mutalibov, sans hésitation ni considération, a refusé. Il m’a dit : « Lachin est à nous. Zangezur est aussi le nôtre. C’est un territoire azerbaïdjanais. Il a été saisi à l’Azerbaïdjan en 1920 injustement. Nous devons le récupérer. Pourquoi devrions-nous concéder notre Lachin afin de récupérer notre Zangezur ?

Il m’a demandé de transmettre un message à Ozal, demandant à son homologue turc de ne pas aider Heydar Aliyev, qui était alors président du Parlement du Nakhitchevan.

« Aliyev est très ambitieux. Il ne peut pas rester au Nakhitchevan. Il veut Bakou. M. Ozal devrait comprendre les véritables motivations d’Aliyev », m’a-t-il dit. Aliyev, qui est également le père d’Ilham Aliyev - l’actuel président azéri - est devenu le président de l’Azerbaïdjan quelques années plus tard en 1993.

Un mois après notre rencontre, Mutalibov a été contraint de démissionner en raison de la pression publique sur les pertes territoriales azéries et du massacre qui a suivi, perpétré par les Arméniens au Karabakh. Depuis lors, je n’ai jamais divulgué cette réunion et l’accord d’échange de terres d’Ozal jusqu’à présent.

Après avoir assumé la présidence en 1993, Heydar Aliyev avait relancé l’idée de la solution d’échange de terres dans ses entretiens avec son homologue arménien Robert Kocharyan, d’origine du Karabakh. Bien que Kocharyan ait refusé de remettre Meghri , les deux dirigeants s’étaient mis d’accord sur un « couloir souverain » qui relierait le Nakhitchevan à l’Azerbaïdjan via une autoroute dans le sud de l’Arménie. En échange, l’Azerbaïdjan reconnaîtrait le Haut-Karabakh, y compris la région de Lachin, comme un territoire arménien. Mais Aliyev s’est éloigné du plan en 2001, lors d’un sommet tenu aux États-Unis pour le règlement du conflit du Haut-Karabakh.

Par coïncidence, les Américains avaient une proposition de règlement similaire à l’initiative d’Ozal. La proposition, connue sous le nom de « plan Goble » d’après l’ancien responsable du département d’État américain Paul Goble, prévoyait de quitter le Karabakh et Lachin en Arménie en échange de la remise de la région de Meghri aux Azéris.

Cependant, les Arméniens sont restés opposés à un couloir de Meghri reliant le Nakhitchevan et le continent azerbaïdjanais dans ce qu’un analyste arménien a décrit comme l ’« autoroute pan-turque ».

À en juger par les sixième et neuvième dispositions de l’accord du 10 novembre négocié par la Russie entre les deux parties, l’accord est similaire à ceux qui avaient été proposés séparément aux Arméniens et aux Azéris par les États-Unis et la Turquie il y a des décennies. En vertu de la sixième disposition, l’Arménie rendra le contrôle de la région de Lachin à l’Azerbaïdjan et une mission de maintien de la paix russe sera déployée le long du couloir de Lachin. La neuvième disposition demande un lien sûr entre le Nakhitchevan et l’Azerbaïdjan et le corridor sécurisé par les gardes-frontières russes.

Ainsi, en un sens, nous sommes revenus au plan à double corridor d’il y a près de 30 ans, mais avec l’ajout de bottes russes sur le terrain. Cependant, il serait hâtif et erroné de conclure que la Russie est le vainqueur de la guerre de six semaines entre les forces arméniennes et azéries.

Le New York Times a décrit la trêve comme « une réorganisation des pouvoirs régionaux », ajoutant que « derrière le drame de la journée se trouvait la puissance régionale croissante de la Turquie ».

Les experts russes ont des vues similaires. Le colonel Alexander Zhilin a déclaré à Nezavisimaya Gazeta que l’accord signale une victoire pour le président turc Recep Tayyip Erdogan dans le sud du Caucase.

Certains experts russes sont allés jusqu’à compter la Russie parmi les perdants. Le Financial Times a cité Ruslan Pukhov, directeur d’un groupe de réflexion russe sur la défense, dans son rapport du 12 novembre : « Les conséquences géopolitiques sont désastreuses non seulement pour l’Arménie mais aussi pour la Russie. »

« Le client et allié des Russes a été le perdant. L’allié turc a gagné de manière convaincante.… La dure réalité est que l’influence de Moscou dans la région trans-Caucase a fortement diminué, tandis que le prestige d’une Turquie réussie et pugnace, au contraire, a incroyablement grandi », a déclaré Pukhov au journal.

En conclusion, il y a une nouvelle situation de non-guerre-pas de paix dans le Caucase du Sud dans laquelle l’Arménie sera plus dépendante que jamais de la Russie et l’Azerbaïdjan, la Turquie et la Russie sont obligés de se coordonner pour maintenir le nouvel équilibre régional des pouvoirs.

Cengiz Candar

Al-Monitor