Lors de nouveaux appels téléphoniques séparés avec les dirigeants arméniens et azerbaïdjanais, Vladimir Poutine a salué la mise en œuvre de l’accord de cessez-le-feu négocié par la Russie qui a mis fin à la guerre au Haut-Karabagh.

Le Kremlin a déclaré que Poutine avait téléphoné samedi au Premier ministre arménien Nikol Pachinian et au président azerbaïdjanais Ilham Aliev pour discuter des « aspects pratiques de la mise en œuvre de l’accord » annoncé le 10 novembre.

« Les parties se sont déclarées satisfaites du respect du cessez-le-feu et d’une situation assez calme le long de la ligne de contact », a-t-il ajouté dans un communiqué.

L’accord est intervenu six semaines après le déclenchement d’hostilités à grande échelle dans et autour du Karabagh qui ont fait des milliers de morts des deux côtés et déplacé des dizaines de milliers de civils.

L’Azerbaïdjan a accepté de mettre un terme aux opérations militaires offensives en échange d’un engagement arménien de se retirer d’ici la fin du mois de trois districts autour du Karabagh. Bakou a repris le contrôle de quatre autres districts, qui avaient été occupés par les forces arméniennes du Karabagh depuis le début des années 90.

L’accord de trêve prévoit également le déploiement dans la zone de conflit d’environ 2 000 soldats de la paix russes et le retour des réfugiés et personnes déplacées à l’intérieur du pays.

Poutine avait annoncé vendredi que le gouvernement russe mettrait en place un centre interinstitutions pour la réponse humanitaire afin d’aider au retour des réfugiés et à la reconstruction des infrastructures civiles endommagées pendant la guerre. Il avait précisé que le centre fournira également « une aide humanitaire aux résidents des districts qui ont souffert des hostilités ».

Le district de Kelbajar, pris en sandwich entre l’Arménie et le Karabagh, doit être rendu à l’Azerbaïdjan d’ici lundi. La quasi-totalité de ses quelque 3 500 habitants de souche arménienne ont quitté leur domicile ces derniers jours. Beaucoup d’entre eux ont incendié leur maison.

Kelbajar abrite également le monastère arménien du XIIe siècle de Dadivank. La correspondante du service arménien de RFE / RL, Susan Badalian, a rapporté samedi que des dizaines de fidèles, affligés de chagrin, avaient organisé des cérémonies d’adieu alors que les ecclésiastiques enlevaient les cloches et les croix arméniennes traditionnelles avant le transfert de la région à l’Azerbaïdjan.

L’abbé du monastère, le père Hovannes, a annoncé sa décision de ne pas quitter Dadivank : « Je vais rester dans mon église ».

Plus tard dans la journée de samedi, une porte-parole de l’Église apostolique arménienne a révélé que les ecclésiastiques de Dadivank resteraient sur place et continueraient à y organiser des services religieux. « Dadivank est maintenant sous le contrôle des soldats de la paix russes et n’est pas en danger », a écrit le père Vahram Melikian sur Facebook.

Vendredi, des soldats russes ont installé un poste juste à l’extérieur du monastère alors qu’ils continuaient d’entrer au Karabagh dans le cadre de leur mission de maintien de la paix.

Selon le Kremlin, Poutine a également discuté avec Aliev du sort des églises chrétiennes dans les zones remises à l’Azerbaïdjan musulman.

"Dans ce contexte, il a souligné l’importance d’assurer la préservation et le fonctionnement normal de ces lieux saints, peut-on lire dans le communiqué. Le président de l’Azerbaïdjan a exprimé sa compréhension à cet égard et a assuré que l’Azerbaïdjan agirait dans cet esprit. »