Les équipages des hélicoptères russes Mi-8 et Mi-24 ont commencé à escorter les colonnes militaires des unités de maintien de la paix

Les équipages des hélicoptères Mi-8 et Mi-24 des Forces aérospatiales russes ont commencé à escorter des colonnes militaires d’unités de maintien de la paix qui marchent vers les zones où elles exécutent des tâches de surveillance du cessez-le-feu et des opérations militaires dans la zone de conflit du Haut-Karabakh.



Les pilotes des escadrons d’hélicoptères se sont chargés de couvrir et d’escorter des colonnes de forces de maintien de la paix marchant le long des routes reliant l’aérodrome d’Erebuni aux communes de Goris et Stepanakert.



Les hélicoptères participent à l’opération de maintien de la paix pour effectuer une surveillance aérienne des zones de cessez-le-feu et de contrôle des opérations militaires dans la zone de conflit du Haut-Karabakh, ainsi que pour acheminer le matériel et l’équipement technique et le personnel du contingent de maintien de la paix sur des terrains défavorables.



Auparavant, huit hélicoptères impliqués dans l’opération de maintien de la paix avaient été livrés par des avions de transport militaire An-124 Ruslan à l’aéroport d’Erevan. Les hélicoptères Mi-8 et Mi-24 ont été préparés pour l’opération après avoir été transportés par des avions de transport militaires et transportés vers les aérodromes de la base pour effectuer des tâches dans l’intérêt du contingent de maintien de la paix.