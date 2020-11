Le commando d’élite Sargis Stepanyan blessé en Artsakh s’est rétabli

Le 29 juin 2014 alors qu’il était appelé en Artsakh pour une opération, le commando d’élite Sargis Stepanyan avait été grièvement blessé en sautant sur une mine ennemie alors qu’il était parti sauver un camarade près de la ligne ennemie. Il avait perdu les deux jambes et un bras. Mais malgré cet handicap, Sargis Stepanyan restait dans l’armée et participait aux exercices militaires. Dès l’agression de l’Artsakh par l’Azerbaïdjan Sargis Stepanyan est partie au front de l’Artsakh. L’officier arménien a malheureusement reçu une nouvelle blessure avec des éclats d’obus. Mais ses blessures n’étaient pas très graves et il se rétablit rapidement. « Mon pied est une peu endommagé mais maintenant je me sens très bien. J’ai reçu quelques éclats superficiels, ils me les ont enlevés. Gloire à Dieu, je marche » a confié Sargis Stepanyan au journal arménien Haygagan Jamanak (l’Heure arménienne). De l’hôpital de Stepanakert il était transféré à son domicile à Erévan. « Je suis resté quelques jours à l’hôpital puis je suis revenu et je marche avec mes prothèses » dit cet homme au moral d’acier que j’avais rencontré à Erévan en septembre 2017.

Krikor Amirzayan