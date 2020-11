Le ministre russe de la Défense, général d’armée Sergueï Choïgou a eu une vidéoconférence avec le ministre turc de la défense, Hulusi Akar

Le Ministre russe de la Défense, général d’armée Sergueï Choïgou a eu des négociations téléphoniques avec le ministre turc de la défense, Hulusi Akar.

À la suite des négociations, un mémorandum a été signé sur la création d’un centre conjoint pour le contrôle du cessez-le-feu et de toutes les actions militaires dans la zone de conflit au Haut-Karabagh. Le mémorandum définit les objectifs et les principes du centre commun de surveillance.

Au cours des entretiens, le Ministre russe de la Défense, général d’armée, Sergueï Choïgou, a noté que les accords conclus par les présidents de la Fédération de Russie, de l’Azerbaïdjan et du Premier ministre arménien et l’introduction du contingent russe de maintien de la paix dans la zone de conflit permettaient de cesser le feu, d’arrêter les effusions de sang et de créer les conditions d’un retour à une vie pacifique.

« La présence de soldats de la paix russes garantira la stabilité dans la région, arrêtera les flux de réfugiés et facilitera leur retour dans leurs lieux de résidence », a souligné Sergueï Choïgou.

Le Centre conjoint de contrôle du cessez-le-feu et de toutes les hostilités dans la zone du conflit au Haut-Karabagh sera situé sur le territoire de l’Azerbaïdjan. Le centre recueillera, généralisera et vérifiera les informations sur le respect par les parties du cessez-le-feu et d’autres actions, qui violent les accords conclus.

Il est également chargé d’enregistrer les violations au moyen de l’observation visuelle, de véhicules aériens sans pilote, ainsi que d’évaluer les données provenant d’autres sources.

En outre, cette structure sera un organe d’examen des plaintes, des questions ou des problèmes liés aux violations des accords conclus.