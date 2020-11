Les élèves Arméniens de l’école de Nor Erkedj (Artsakh) avant de quitter leur terre ont inscrit leur émotion et leur haine envers l’occupant Azéri sur les murs de l’école

Terribles images de familles entières d’Arméniens obligés de quitter les régions du Haut-Karabagh qui vont être transférés à l’Azerbaïdjan. « Voilà les inscriptions qu’ont laissé les élèves sur les murs de l’école après avoir enlevé les images des héros et avant de dire adieu à leur propre lieu de culture » a écrit sur la page facebook de l’école primaire de Nor Erkedj (Artsakh) qui sera transféré à l’ennemi azéri. La page publie des images de cet adieu à l’école de la part des Arméniens qui ne la reverront plus. Sur les murs furent inscrits par les élèves « Nous n’allons pas vous attendre, mais vous allez mourir de cet air », « Vous n’allez pas en profiter ». D’autres inscriptions étaient destinées aux « Turcs envahisseurs » et aux « Arméniens qui nous ont vendu (…) vous n’allez pas digérer ». Des phrases d’émotion et de haine mêlées pour une population arménienne née pour la plupart sur ces terres de l’Artsakh et qui doivent la quitter suite à la guerre.

Krikor Amirzayan