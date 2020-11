La lumière de la cathédrale Sourp Asdvadzamor Hovnan de Stepanakert brille comme un espoir et un appel au retour

La lueur d’espoir n’est pas éteinte à Stepanakert la capitale de la République de l’Artsakh. Ce soir Artak Beglaryan le responsable chargé des Droits de l’homme en Artsakh a posé sur sa page facebook une image de la cathédrale Sourp Asdvadzamor Hovnan de Stepanakert éclairée. « Notre chère Stepanakert blessée s’éclaire de nouveau et appelle ses enfants. Dans notre course au travail, nous avons décidé de visite la cathédrale Sourp Asdvadzamor Hovnan de Stepanakert et monter l’un de leurs lieux aimés aux habitants de Stepanakert qui sont loin d’ici » a indiqué Artak Beglaryan relayant ainsi la déclaration d’Arayik Harutyunyan le président de l’Artsakh effectuée ce matin appelant les réfugiés de l’Artsakh qui ont trouvé refuge en Arménie à revenir à Stepanakert, Martouni, Askeran ou Martakert villes toujours aux mains des Arméniens.

Krikor Amirzayan