La route Martakert-Karvadjar-Vardenis sera longtemps encore sous le contrôle des Forces arméniennes affirme Arayik Harutyunyan le président de l’Artsakh

Arayik Harutyunyan le président de la République de l’Artsakh vient d’affirmer que la route Martakert-Karvadjar-Vardenis continuera encore longtemps a se trouver sous le contrôle des Forces arméniennes. Déclaration d’Arayik Harutyunyan sur sa page facebook.

« Aujourd’hui j’ai réalisé une réunion élargie de travail. Une nouvelle fois nous avons analysé la necessité de mise en place rapide de moyens pour que la population de l’Artsakh revienne. La route Martakert-Karvadjar-Vardenis restera longtemps encore sous le contrôle des Forces arméniennes et les doutes exprimés dans l’opinion publique au sujet d’une enclavement n’ont pas de bases sérieuses. Les citoyens qui à la suite de la guerre ont perdu leurs habitations seront relogées essentiellement à Stepanakert comme dans d’autres localités de la République de l’Artsakh. A titre provisoire ces citoyens seront relogés dans des hôtels et dans des maisons mises à la disposition par l’Etat puis par les moyens du gouvernement sera résolu la question du logement » a affirmé Arayik Harutyunyan qui a assuré que « aucun citoyen ne restera en dehors de notre attention, et le problème posé au gouvernement est qu’il règle les problèmes sociaux de tous les citoyens ».

Krikor Amirzayan

https://www.facebook.com/watch/?v=3675868372456145&t=3