« Ce projet d’élimination de l’âme arménienne que j’ai vu au Haut-Karabakh », par Gaël Nofri

« Présent en Arménie depuis trois jours, j’ai pu me rendre compte de la réalité d’une guerre dans laquelle Azéris, Turcs et Djihadistes sont mobilisés afin de prendre possession du Haut-Karabakh. Si je dis prendre possession c’est bien parce que le but de cette agression n’est autre que l’élimination de l’âme arménienne dans le Haut-Karabakh » : Gaël Nofri, écrivain, historien, adjoint au maire de Nice et conseiller métropolitain Nice Côte d’Azur, témoigne pour Marianne de ce qu’il a vu au Haut-Karabakh.

A lire ici : https://www.marianne.net/agora/humeurs/ce-projet-delimination-de-lame-armenienne-que-jai-vu-au-haut-karabakh