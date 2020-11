Le Rapport du médiateur des droits de l’Homme d’Artsakh

Le Médiateur pour les droits de l’homme a publié un rapport ad hoc sur les droits des enfants à la suite de l’agression lancée par l’Azerbaïdjan contre la République d’Artsakh (Haut-Karabakh). Le rapport détaille les violations des droits des enfants enregistrées au cours de la guerre déclenchée par l’Azerbaïdjan contre le peuple d’Artsakh du 27 septembre au 9 novembre, y compris le droit inhérent des enfants à la vie, le droit à la santé, leur droit d’être avec la famille et la communauté, droit au développement de la personnalité et à être nourri et protégé, ainsi que d’autres violations des droits de l’homme.

Dès le premier jour des hostilités, les forces armées azerbaïdjanaises ont lancé des attaques délibérées et aveugles contre les biens civils, les bâtiments résidentiels et les infrastructures dans environ 170 communautés de l’Artsakh (environ 70%), à la suite desquelles la population civile, y compris les enfants, les femmes et les personnes âgées ont été ciblées.

Le Médiateur des droits de l’homme a enregistré au moins 50 civils tués et 163 blessés, dont un enfant tué et 9 enfants blessés.

Les enfants d’Artsakh ont été déplacés avec leurs familles, échappant à la menace pour leur vie et leur santé, et s’abritant dans les sous-sols d’immeubles résidentiels et d’autres biens civils ou se déplaçant vers des endroits plus sûrs en Artsakh et en République d’Arménie.

Les objets répondant aux besoins des enfants, notamment les écoles, les centres culturels et les jardins d’enfants, ont également été délibérément et aveuglément visés par l’Azerbaïdjan. Selon des données préliminaires, 71 écoles et 14 jardins d’enfants ont été endommagés à la suite de l’agression azerbaïdjanaise en Artsakh, à l’exclusion des écoles et des jardins d’enfants qui se trouvent dans les communautés actuellement sous contrôle azerbaïdjanais.

Il n’existe pas de données sur un nombre significatif de ces écoles et jardins d’enfants. 23978 écoliers et 4036 enfants d’âge préscolaire sont privés du droit à l’éducation.

Parallèlement au ciblage de la population civile, les médias sociaux azerbaïdjanais sont submergés d’arménophobie et de discours de haine contre les enfants arméniens, allant jusqu’à des discussions et des appels à tuer des enfants arméniens.

Donnant la priorité à la protection des droits de l’enfant en toutes circonstances, le Médiateur des droits de l’homme d’Artsakh appelle les organisations internationales de défense des droits de l’homme, en particulier celles spécialisées dans la protection des droits de l’enfant, à enregistrer correctement les violations flagrantes des droits des enfants de l’Artsakh...

Lire le rapport complet (en anglais), voir lien plus bas